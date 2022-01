El chaqueño Juan Manuel "Pato" Silva celebró buena actuación en Rally Dakar

El chaqueño Juan Manuel "Pato" Silva, con un MAN del Puma Energy Rally Team, celebró hoy la llegada al día de descanso al arribar en la 25ta. posición en la sexta etapa del Rally Dakar, y permanece en la misma ubicación en la clasificación general de camiones, tramo que se disputó en Riyadh, ida y vuelta, con un recorrido de 635 kilómetros.

Silva, llegó en el 25° lugar de la jornada, y ocupa el mismo puesto en la clasificación general de camiones, que lideran los representantes del equipo ruso Kamaz, con Dmitry Sotnikov a la cabeza.

"Fue mi mejor día -dijo Silva tras estacionar su camión MAN frente al equipo- porque me ayudó que fueron terrenos duros y la falla no interviene en la velocidad final del camión y, además, las dunas que nos tocó fueron muy suaves, y eso me permitió llegar temprano y en buena posición, y ahora llegó el día para descansar”.

Para el día de descanso, Silva, junto con sus tripulantes, el argentino Carlos Mel Banfi y el joven español de 17 año, Pau Navarro, realizarán un chequeo general del camión y buscarán solucionar el desperfecto eléctrico que los afectó durante toda la primera parte del Dakar.

“No sé si la segunda parte será más compleja que la primera, porque habrá que ver qué pasa con el clima, aunque la lluvia nos benefició porque endureció los terrenos, la arena y las dunas, pero veremos, el objetivo es llegar a Jeddah”, afirmó Silva a Carburando.

Tras el día de descanso de mañana, el domingo se efectuará la séptima etapa, entre Riyadh y Al Dawadini, con un recorrido de 700 kilómetros.

Con información de Télam