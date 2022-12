El Boca de Hugo Ibarra vuelve mañana a los entrenamientos

El plantel de Boca Juniors, conducido por Hugo Ibarra, vuelve mañana al predio de Ezeiza luego de un mes de vacaciones, desde las 13.30 se realizarán los estudios médicos y comenzará el jueves la primera parte de la pretemporada.

El técnico que consiguió el título de campeón de la Liga Profesional y que seguirá en su cargo en el 2023, más allá de que todavía no hubo comunicación oficial sobre la renovación de su contrato, observará hasta a fin de año a varios futbolistas que volverán de sus préstamos.

La idea es trabajar en doble turno en el predio y quedar concentrados en un hotel de la zona hasta la semana de las fiestas para volver el 2 de enero a continuar la segunda parte de la pretemporada.

Una de las novedades importantes es la vuelta de Ezequiel Zeballos ya recuperado de su lesión, pasados 144 días de la rotura de ligamento de la sindesmosis derecha, en el encuentro ante Agropecuario por los octavos de final de la Copa Argentina.

Otra es saber cómo se encuentra Sergio Romero, quien fue sometido a una nueva artroscopía en la rodilla derecha los últimos días de septiembre. El arquero de 35 años no pudo jugar todavía en Boca a donde llego en agosto de este año. Su último partido oficial fue el 6 de marzo de 2022, cuando Venezia, perdió 4-1 ante Sassuolo.

Este es un tema de importancia si se tiene en cuenta que el futuro de Agustín Rossi en el arco de Boca no esta resuelto, ya que el ex Lanús tiene la oferta por su nuevo contrato arriba de la mesa pero no contestó. A lo que se suma el interés del Flamengo por sus servicios y que la idea del guardavalla es jugar en el exterior.

En tanto son varios los jugadores que volverán por la terminación de su prestamos y que serán evaluados por el cuerpo técnico.

El más conocido es el Equi Fernández, quien todavía entrena en Tigre pero su préstamo vence el 31 de diciembre. El volante, de gran paso en "el Matador", espera una resolución de Ibarra para saber si vuelve el 2 de enero o se le extiende un año más su préstamo, que es lo que desea el equipo de Victoria.

Aunque para eso tendría que renovar su contrato con Boca que vence el 31 de diciembre del 2023.

Caso parecido es el de Nicolás Valentini, que regresa de Aldosivi y quiere quedarse en Boca a ganarse un lugar, más teniendo en cuenta la lesión de Marcos Rojo (recién volverá en junio del próximo año) y la incógnita sobre la continuidad de Carlos Zambrano.

El peruano de 33 años, con contrato hasta el 31 de diciembre, tiene una oferta muy importante de Alianza de Lima y su idea, más allá que de palabra estaba cerca de renovar, es terminar su carrera en su país.

Otro zaguero que vuelve es Renzo Giampaoli, de 22 años. Estuvo a préstamo en el Rosenborg de Noruega y se está recuperando de una apendicitis.

Otros jugadores que vuelven de préstamos son Israel Escalante (Alajuaelense), Tomás Fernández (San Martín de San Juan), Luciano Giménez Alanda (Chaco For Ever), Agustín Heredia (Plaza Colonia), Rodrigo Montes (Central Córdoba de Santiago del Estero), Oscar Salomón (Tigre), Adrián Sánchez (Everton de Chile), Nazareno Solís (Alvarado), Erick Bodencer (Sacachispas), Lucas Brochero (Arsenal), Juan Ignacio Baiardino (Defensores de Belgrano) y Kevin Duarte (Ferro Carril Oeste).

De no conformar, algunos se irán otra vez a préstamo y otros bajarán a la reserva que dirige Mariano Herrón.

Boca es el bicampeón del fútbol argentino tras lograr la Copa de la Liga y la Liga Profesional de 2022.

Con información de Télam