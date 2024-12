La nueva función que lanzó WhatsApp tras la caída del servicio: el paso a paso para activarla

De qué se trata la nueva función de WhatsApp.

WhatsApp se convirtió en tendencia en estas últimas horas por la caída del servicio a nivel mundial junto con Instagram y Facebook, redes sociales pertenecientes a la empresa Meta. En medio de esta situación ocurrida en la jornada del miércoles 11 de diciembre, la aplicación de mensajería instantánea lanzó una nueva función y se detalló el paso a paso para poder activarla.

La caída de WhatsApp, Instagram y Facebook despertó múltiples reacciones en las redes sociales y en especial en Twitter, único canal donde la gente se podía expresar respecto a la interrupción del servicio. En este marco, el servicio de WhatsApp lanzó una nueva función dejando atrás el mal momento que repercutió a nivel mundial.

Esta opción está disponible para grupos de entre 33 y 128 participantes

Luego de haber incorporado la herramienta de transcribir audios, llegó un ícono que comenzó a aparecer en la parte inferior derecha de los chats de grupo. Se trata del "chat de audio", que a diferencia de los mensajes de voz convencionales, la idea de WhatsApp permitir tener conversaciones en tiempo real en grupos basándose en mensajes de voz. Esta opción está disponible para grupos de entre 33 y 128 participantes.

En la medida que los integrantes del grupo vayan sumándose a la conversación, WhatsApp marcará con distintos colores a la persona que esté hablando. Sumado a eso, los micrófonos podrán tener la opción de estar activados o desactivados, además de la utilización de otras funciones de la aplicación en simultáneo.

Cómo activar el chat de audio, la nueva función de WhatsApp

Hacer clic en Iniciar chat de audio

Abrir el chat grupal

Tocar el ícono de onda de sonido, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla

Características de chat de audio, la nueva función de WhatsApp

Los chats de audio finalizan automáticamente cuando todos hayan salido del chat o si nadie se une a la primera o última persona del chat durante 60 minutos

Para salir de un chat de audio, se debe tocar el ícono X

Todas las conversaciones en los chats de voz están protegidas con cifrado de extremo a extremo

Los miembros del grupo que no están en el chat de audio pueden ver los perfiles de quienes están en él

Chau al celular lento: el truco que WhatsApp no cuenta para liberar espacio en tu teléfono

Existe un truco de WhatsApp que muy pocas personas conocen para liberar espacio de la papelera y que tu celular ande más rápido. Muchos usuarios de la aplicación de mensajería instantánea no saben que la lentitud de sus aparatos móviles se debe a WhatsApp. Esto se debe a que la aplicación de Meta es una de las que más memoria consumen, ya que es la más utilizada a diario por la mayoría de las personas. Con esta técnica, vas a poder liberar espacio y recuperar la velocidad de tu teléfono.

Con el paso del tiempo, los celulares se vuelven más lentos, incluso si realizás a diario una limpieza de imágenes y videos de tu galería. Esto no es suficiente, ya que si no vacías tu papelera de WhatsApp periódicamente, se acumulan archivos innecesarios (fotos, videos, audios y textos) que pueden dificultar el funcionamiento del dispositivo móvil. WhatsApp no cuenta con una papelera de reciclaje que esté a la vista, pero existe un truco para encontrarla.

Cómo eliminar archivos de la papelera de WhatsApp y liberar la memoria del teléfono

En Android

Entrar a la sección de "Archivos" dentro de tu celular. Dirigirse al almacenamiento interno. Ir a la ruta Android y luego seleccionar Media, .com.Whatsapp, WhatsApp, Media. Elegir los archivos que querés eliminar, ya sean imágenes, videos, audios o documentos, seleccionarlos y poner "eliminar". Listo, ya se te eliminaron de manera definitiva.

En iOS (IPhone)