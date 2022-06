Distinguen como "Deportista insigne" de Mar del Plata a "Dibu" Martínez

El jugador de la selección argentina Emiliano "Dibu" Martínez, primer futbolista nacido en Mar del Plata que participará en una copa del mundo, fue distinguido hoy como "Deportista insigne" por el Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredon, y aseguró que se preparará para ser "el mejor arquero del Mundial" de Qatar.

"Soy muy fuerte mentalmente y me voy a preparar al máximo para ser el mejor arquero del Mundial", dijo el jugador del Aston Villa inglés al recibir el reconocimiento en el estadio Polideportivo Islas Malvinas, donde respondió algunas preguntas y firmó autógrafos a decenas de chicos que integran las divisiones infantiles de los distintos clubes en los que jugó en su infancia, antes de fichar para Independiente de Avellaneda.

"Yo me fui de muy chico, y me hacen acordar los chicos que están acá con camisetas de arquero. Hoy en día ver la camiseta de los chicos de Talleres, de Urquiza y de San Isidro, me hace acordar a muchos años atrás", señaló.

La distinción a Martínez por su trayectoria y su representación del país en competencias internacionales fue una iniciativa del bloque oficialista de Juntos, que contó con el aval del resto de las bancadas.

La presidenta del Concejo, Marina Sánchez Herrero, definió al aquero como "un profesional ultracompetitivo, que con perfil bajo, con un talento evidente y muchísimo trabajo se instaló desde hace años en la élite del fútbol mundial, sin perder muchas de las características del pibe de barrio que lo hace una pieza clave a la hora de conformar un grupo".

"Es ese prototipo de jugador que en la cancha y en el vestuario todos quieren de su lado", aseguró Sánchez Herrero, y destacó: "Nos sentimos orgullosos que sea el primer marplatense nativo que va a participar de un Mundial. Celebramos sus logros y sostenemos con convicción que vendrán más. El sueño de ganar el mundial es de toda la Argentina, y con esta selección y este arquero puede hacerse realidad".

El concejal oficialista Fernando Muro expresó por su parte que "es un orgullo que esté acá, Emiliano, junto a su familia y demás afectos; lo venimos siguiendo hace muchos años, tiene mucho para dar, mucho recorrido, así seguramente seguirá mirando hacia delante, con nuevos objetivos a cumplir".

Vito Amalfitano, miembro del Frente de Todos, señaló: "Seguramente tendrá en su mente lo que sueñan muchos chicos: quiero llegar al mundial. Y será el primer marplatense nativo que va a jugar un mundial".

Con información de Télam