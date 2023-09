Demichelis: "En River Camp convivimos en gran armonía, nada nos va a desestabilizar"

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, rechazó hoy los rumores de un posible conflicto con los referentes del equipo y una supuesta relación rota con los jugadores del plantel.

"Nosotros en el River Camp convivimos en una gran armonía, nada nos va a desestabilizar. No sé por dónde vienen las balas porque no leo y tampoco escucho nada. Me concentro en entrenar a River”, dijo después del triunfo amistoso ante Universidad Católica de Chile.

Luego, remarcó el rol de los jugadores de mayor edad dentro del plantel: “No tengo a los grandes para que manejen el vestuario, los tengo para que jueguen porque son extremadamente competitivos".

En relación al partido de hoy, el entrenador de River dijo: “Para nosotros no era un amistoso, lo hablamos con los jugadores, nos venía bien para volver a cosas básicas y sencillas que habíamos tenido en nuestros primeros meses”.

“Necesitamos recuperarnos y lo hicimos bien hoy, hicimos un partido muy serio contra un equipo que se animó a jugarnos. Además, tuve la posibilidad de darles minutos a chicos que estaban muy atrasados”, agregó.

“Me alegro mucho por el plantel, realmente lo necesitaban”, cerró.

Con información de Télam