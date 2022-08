Comienza mañana el Mendoza Premier Padel

El cuadro principal de la etapa de Argentina del mejor circuito del Padel del mundo que desembarcó en Sudamérica, comienza mañana en el Aconcagua Arena, un gran estadio cubierto donde se instalaron tres canchas de cristal templado, con 32 partidos.

Organizado por la Asociación Padel Argentino, regido por la FIP (Federación Internacional de Padel) y respaldado por Qatar Sports Investments (QSI), la empresa que es dueña del PSG de Messi, comienza la Mendoza Premier Padel, que es la quinta etapa de un circuito en el que ya se disputaron los torneos en Qatar, Roma, Paris (en Roland Garros), y en la última semana en Madrid.

En la conferencia de prensa, de la que participaron el intendente de Mendoza, Ulpiano Suárez; el secretario de Deportes, Federico Chiapetta; el presidente de la Asociación de Padel Argentino, Santiago Brito, y algunas de las mejores palas que integrarán el cuadro principal, y donde los organizadores evitaron dar precisiones sobre la inversión que demandó la realización del certamen.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Luego de la sede de Mendoza, el circuito culminará en noviembre en Monterrey, México.

Serán de la partida la pareja número 1 del mundo, integrada por los españoles Alejandro Galán y Juán Lebrón, quienes ganaron el ultimo sábado en Madrid, seguidos por el español Paquito Navarro y el argentino Martín Dinenno.

En tercer lugar en el ranking están los argentinos Agustín Tapia y Carlos "Sanyo" Gutiérrez. También participant el histórico Fernando Belasteguín y Arturo Coello, Stupaczuk-Lima, Chingotto-Tello, entre los principales cabezas de serie.

Los 16 partidos de mañana serán a partir de las 10: Juan Pablo Dip Nazar-Lautaro Mambrini vs. alessandro Tinti-Federico Beltrami (Italia); Sebastian Muñoz Campos- Ignacio Lehyt (Chile) vs. Mati Gonzalez-Luciano Puppo; Cristobal Martinez-Cristobal Molina (Chile) vs. Fernando Muñoz-Sebastian Solenghi (surgidos de la qually).

En el segundo turno: Javier Reiter-Leonardo Yob (qually) vs. Alex Chozas -Valentino Libaak; (wild card) Julian Leite-Dylan Cuello vs. Ivo Andenmatten-Relis Ferreyra; Maximo Jesus Maldonado-Joaquin de Astoreca vs Ian Walker (Chile)-Pablo Molina.

En el tercer turno: Simone Cremona-Marco Cassetta (Italia) vs. Maximiliano Sanchez Blasco-Juan Ignacio de Pascual; Luca Santino Cortese-Valentin San Juan vs. Marcos Cordoba Lugo-Ignacio Sager Nagel (España); Higor Ensslin Alves (Uruguay)-Joao Pedro Flores (Brasil vs. Gonzalo Sassano-Facundo Rodrigo Luis Lopez.

En el cuarto turno: (qually) Tomas Luco-Felipe Calleja vs. Denis T. Perino (Italia)-Arnau Ayats Delgado (España); Lorenzo Di Giovanni (Italia)-Mauro Agustin Salandro (Italia) vs. Daniel Windahl (Suecia)-Cristian German Gutierrez; (wild card) Pablo Nicolas Egea-Fabricio Parra Heck vs. Pedro Toccafondo Neto (Brasil)-Andre Krames Freitas (Brasil).

En el quinto turno: Valentino Acosta Kremnitzer (Argentina)-Carlos Luna (Ecuador) vs. Nicolas Suescun-Facundo G.Dominguez (Italia); Mauricio a. Rivero-Facundo Erguy vs. (qually) Leonel Mariano Romano-Fabio Gabriel Maldonado; (qually) Joaquin Mauro Gaitan-Gonzalo Escobar vs. Lucas Danuzzo-Martin Araujo (Uruguay). Y cierran la jornada (qually) German Gaston Buenanueva-Gabriel Eduardo Molina vs. (wild card) Santiago Rolla-Leonardo Augsburger.

Con información de Télam