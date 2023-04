Colón mereció el triunfo, pero chocó contra la gran actuación del arquero Marchiori

Colón, de Santa Fe empató hoy sin goles ante Atlético Tucumán, que tuvo al arquero Tomás Marchiori, quien contuvo un penal, como la gran figura del partido correspondiente a la 9na. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, que se disputó en el "Cementerio de los Elefantes" santafesino.

La igualdad no modificó la ecuación de ninguno de los dos en su andar errático por el campeonato. Colón, con 6 puntos, permanece último, sin victorias, y Atlético (8) sólo lo supera por dos unidades.

Marchiori resultó vital en el empate de los tucumanos al desviar un penal ejecutado por José Neris en el cierre de la primera parte.

El "Sabalero" dispuso de las mejores ocasiones del encuentro para llevarse la victoria, pero falló en la definición, en la gran noche de Marchiori.

El arquero del "Decano", sin dar rebote, contuvo el penal de Neris (Bruno Bianchi le cometió infracción en la jugada previa) y extendió la mala racha de Colón con los penales que falló los tres que dispuso en el torneo.

Si bien Atlético Tucumán comenzó mejor en la segunda etapa, con la doble posibilidad de Bautista Kociubinski, Colón se recuperó y tuvo la apertura del marcador a través de Neris. Otra vez, Marchiori le negó el gol con una gran atajada.

En los últimos minutos, Marchiori se lució con el remate de Ramón "Wanchope" Ábila y cerró el arco en cero.

En la próxima fecha, Colón, que lleva cinco empates consecutivos desde que llegó a su dirección técnica Néstor Gorosito, visitará a Boca Juniors, y Atlético Tucumán recibirá a San Lorenzo.

-Síntesis-

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés y Paolo Goltz; Juan Álvarez, Stefano Moreyra, Julián Chicco, Joaquín Ibáñez y Carlos Arrua; Santiago Pierotti y José Neris. DT: Néstor Gorosito.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Moisés Brandán, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Guillermo Acosta, Bautista Kociubinski y Joaquín Pereyra; Ramiro Ruíz Rodríguez, Marcelo Estigarribia y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Baldomero Perlaza por Moreyra (C); 24m. Eric Meza por Álvarez, Natanael Troncoso por Arrua y Ramón Ábila por Neris (C); 30m. Francisco Di Franco por Acosta, Renzo Tesuri por Pereyra (AT); 32m. Facundo Taborda por Ibáñez (C); 38m. Cristian Menéndez por Estigarribia y Braian Guille por Coronel (AT).

Incidencia: en el primer tiempo, 45m. Neris (C) falla penal (contuvo Marchiori).

Amonestados: Perlaza (C); Bianchi (AT).

Árbitro: Pablo Echavarría

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón).

Con información de Télam