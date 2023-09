Chacarita perdió pero mantuvo el liderazgo de la Zona B en la Primera Nacional

Chacarita Juniors perdió hoy ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy por 2 a 0, como visitante en el estadio 23 de Agosto, pero se mantuvo líder de la Zona B de la Primera Nacional, tras jugar por la 34ta. fecha del principal torneo del ascenso.

El mediocampista Lucas Chiozza marcó un doblete para el conjunto norteño a los 17 minutos del segundo tiempo de penal y luego sentenció el encuentro a los 42 minutos del mismo período.

El resultado mantuvo a Chacarita líder con 61 puntos y a 3 de sus inmediatos perseguidores, Independiente Rivadavia de Mendoza y su comprovinciano Deportivo Maipú -que hoy cayó de visitante por 2 a 0 ante Atlético Rafaela- (ambos con 58).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Gimnasia de Jujuy en tanto es undécimo con 38 unidades y de momento queda afuera de la zona de Reducido.

Deportivo Maipú de Mendoza por su parte perdió con Atlético Rafaela 2 a 0, de visitante, en el estadio Nuevo Monumental y desperdició la oportunidad de alcanzar en la punta del grupo a Chacarita del que se mantuvo escolta junto con su comprovinciano Independiente Rivadavia.

Los delanteros Carlos Bieler a los 43 minutos del primer tiempo y Nazareno Funes a los 40 del complemento, convirtieron para la "Crema" que celebró su segunda victoria consecutiva, ya que la fecha pasada goleó de visitante 4 a 1 a Villa Dálmine.

El resultado colocó a Deportivo Maipú en la tercera posición y escolta junto con Independiente Rivadavia con 58 puntos y a 3 del líder, Chacarita (61)., en tanto que Atlético mantuvo su cuarta posición con 52 unidades.

Quilmes cayó de local ante Mitre de Santiago del Estero 3 a 1, pero se mantuvo quinto con 46 puntos en el grupo.

El mediocampista Facundo Juárez (9m. PT), el defensor Cristian Díaz (21m. PT) y el delantero David Romero (40m. PT, anotaron para los santiagueños y el atacante Federico Anselmo (23m. ST), descontó para los "Cerveceros".

También Brown de Adrogué perdió por 2 a 1 ante Chaco For Ever de local, y retuvo la sexta posición con 44 unidades. El delantero Alan Sombra marcó un doblete (42m PT y 14m. ST) para los chaqueños y el atacante Agustín Lavezzi (13m. ST), luego reemplazado por el reaparecido Kevin Gissi, descontó para el dueño de casa.

Por la 34ta. fecha de la Zona A, San Martín de Tucumán superó a Patronato de Paraná, por 3 a 1, en condición de visitante, en el estadio Persbítero Bartolomé Grella y se colocó escolta y a un punto del líder, Almirante Brown que ayer cayó 2 a 0 de local con Estudiantes de Río Cuarto.

El delantero Ignacio Russo Cordero (5m. PT), abrió el marcador para el conjunto local, pero luego el atacante Mateo Acosta (47m. PT), el mediocampista Leonel Bucca (11m. ST) y el defensor Nahuel Banegas (28m. ST) dieron vuelta el partido para el equipo norteño.

La conquista, la segunda al hilo -la fecha anterior goleó a Gimnasia de Mendoza por 4 a 0-, colocó a San Martín con 53 puntos y a 1, como escolta del líder, Almirante Brown (54), en tanto que Patronato bajó al decimoquinto lugar con 38 unidades.

Además Deportivo Morón igualó sin goles ante All Boys, de local, en el estadio Nuevo Francisco Urbano y se mantuvo en la cuarta posición con 50 puntos, a 4 del lider, Almirante Brown (54).

Otros resultados de la jornada:

Zona A: Alvarado de Mar del Plata 1 (Federico Boasso) - San Telmo 0.

Zona B: Racing de Córdoba 2 (José Méndez y Bruno Nasta) - Aldosivi de Mar del Plata 0

-Zona A, 34ta. fecha-

Libre: Defensores de Belgrano

-Resultados registrados-

+Viernes: San Martin de San Juan 1 (Abel Masuero -de penal) - Agropecuario de Carlos Casares 1 (Alejandro Melo)

+Sabado: Flandria 1 (Federico Murillo) - Almagro 0; Defensores Unidos de Zárate 2 (Felipe Fernández y Facundo Laumann) - Guillermo Brown de Puerto Madryn 1 (Braian Álvarez); Güemes de Santiago del Estero 1 (Mauro Zurita) - Nueva Chicago 0; Gimnasia de Mendoza 1 (Rodrigo Castro -de penal-) - Temperley 1 (Patricio Chucchi) y Almirante Brown 0 - Estudiantes de Río Cuarto 2 (Luis Silba y Nahuel Cainelli).

-Zona B, 30ma. fecha-

Resultados registrados

+Viernes: Deportivo Riestra 1 (Ramón González)- Atlanta 0

+Sábado: Deportivo Madryn 4 (Brian Ferreyra -2-, Diego Crego y Leonardo Marinucci) - Villa Dálmine 0.

Estudiantes de Buenos Aires 0-Independiente Rivadavia Mendoza 0.

+Mañana: a las 21:10: Ferro Carril Oeste-Tristán Suárez.

= Posiciones =

Zona A: Almirante Brown 54 puntos; San Martín (T) 53; Agropecuario 51; Morón 50; Temperley y Estudiantes (RC) 49; Defensores de Belgrano 47; San Martín (SJ), Gimnasia (M) y Defensores Unidos 46; Nueva Chicago 45; Güemes (SE) 43; Alvarado 40; All Boys 39; Patronato 38; Almagro 33; Brown (PM) 32*, San Telmo 31; y Flandria 29. *Se le descontaron 3 puntos por incidentes en fecha 24.

Zona B: Chacarita 61 puntos; Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia 58; Atlético Rafaela 52; Quilmes 46; Brown de Adrogué 44; Deportivo Riestra 43; Ferro, Deportivo Madryn y Mitre (SE) 40; Gimnasia (J) 38; Estudiantes (BA) 35; Atlanta 34; Racing (C) y Aldosivi 32; Chaco For Ever 30; Tristán Suárez 28; y Villa Dálmine 19.

-Los primeros equipos de cada zona, jugarán una final entre sí, para determinar el primer ascenso a la Liga Profesional de fútbol.

-Del segundo lugar al octavo, jugarán un torneo reducido para determinar el segundo ascenso.

-Los últimos de cada Zona descienden y los anteúltimos jugarán entre sí para definir el tercer descenso.

Con información de Télam