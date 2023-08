Beltrán fue transferido por River a Fiorentina, de Italia, por un global de 20.000.000 de euros

La dirigencia de River Plate finalmente concretó la venta del delantero de 22 años Lucas Beltrán al club Fiorentina, de Italia, por un monto cercano a los 20 millones de euros, y el cordobés en principio estará viajando mañana mismo rumbo a Europa para cerrar todos los detalles de la incorporación a su nuevo equipo.

Una oferta de última hora inferior en cifras de la Roma llevó al club donde es ídolo secular Gabriel Batistuta a apretar el paso en las últimas horas para concretar la incorporación de Beltrán ya entrada la madrugada del viernes en Italia.

La operación, según adelantaron fuentes riverplatenses, incluye bonos y variables para alcanzar esa cifra que no es la de la cláusula de rescisión, que es de 25.000.000 de euros.

En Fiorentina el rubio atacante se reencontrará con el ex riverplatense Lucas Martínez Quarta y tendrá como compañeros al ex Rosario Central, Gino Infantino y al ex Argentinos Juniors, Nicolás González.

El primer acercamiento de Fiorentina fue con el propio jugador, al que le ofreció cinco años de contrato, anunciando que el pago lo haría la mitad este año y el resto por objetivos.

Pero desde River no quisieron apurarse después que apareciera la Roma con una oferta sobre la mesa apenas consumada la eliminación riverplatense de la Copa Libertadores a manos del brasileño Internacional, de Porto Alegre, en octavos de final.

Y esta breve espera de la dirigencia riverplatense dio rápidamente sus frutos porque esta misma noche pudo cerrar la operación tal como pretendía, por lo que el único apuro pasa por estas horas por conseguirle un pasaje a Beltrán, para que venga a Buenos Aires primero, ya que se encuentra descansando en su Córdoba natal, y luego desde aquí a Florencia.

Beltrán, quien regresó desde Colón el año pasado donde estaba a préstamo, tuvo su mejor rendimiento luego de la cuarta fecha del torneo con Martín Demichelis como director técnico cuando el equipo comenzó a jugar con un solo delantero, lo que lo llevó a ser la figura del campeón.

Mientras tanto en Instituto, de Córdoba, también celebran esta venta porque cuando transfirieron hace ocho años a Beltrán a River, en 2015, a cambio de un millón de dólares, retuvieron el diez por ciento de los derechos económicos.

Y en esta negociación con Fiorentina ahora River también manejó ese porcentaje como variable en caso de que la entidad italiana realice una futura venta de Beltrán dentro del mercado europeo.

De esta manera Beltrán se despide de River con el gol de penal (el segundo) convertido en la tanda de penales en la que los "millonarios" resultaron eliminados por esa vía ante Inter del ex volante riverplatense Eduardo Coudet en el Beira Río el pasado martes.

El resumen del paso de Beltrán por River da cuenta que debutó el 2 de diciembre de 2018 en el triunfo por 3-1 sobre Gimnasia y Esgrima La Plata, disputó un total de 78 partidos y anotó 22 goles, 12 de ellos en el pasado campeonato de la Liga Profesional.

En su recorrido entregó ocho asistencias y entre los títulos obtenidos se encuentran la Supercopa Argentina 2019/20 y la Liga Profesional 2023.

La otra salida inminente y seguramente también "dolorosa" para Demichelis es la del uruguayo Nicolás De la Cruz, quien tiene una oferta del equipo del también ex River Plate, Hernán Crespo, en Qatar, Al-Duhail SC, cercana a los 16 millones de dólares.

El caso de De la Cruz fue anunciado la semana pasada por las autoridades de Liverpool, de Uruguay, que es el dueño del cincuenta por ciento de los derechos federativos, aunque aún no se hace oficial.

Mientras tanto, el plantel se encuentra de licencia hasta el lunes próximo pero sigue entrenando con un grupo reducido que integran los refuerzos Manuel Lanzini, Rogelio Funes Mori y Facundo Colidio, junto a Bruno Zuculini que se recupera de una lesión.

La semana que viene el plantel volverá al trabajo conjunto en el River Camp de cara al inicio de la Copa de la Liga que tendrá en el debut como visitante a Argentinos Juniors, el domingo 20 de agosto.

Con información de Télam