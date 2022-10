Atlético Tucumán recuperó la punta de la LPF al superar a Platense

Atlético Tucumán recuperó esta noche la punta de la LPF al superar a Platense por 2 a 1, en el estadio Monumental José Fierro, en partido comprendido en la fecha 23 del certamen.

Ramiro Carrera puso en ventaja al "Decano" al minuto de juego; Vicente Taborda, a los 23 empató transitoriamente para el "Calamar" y a los 40 del mismo primer tiempo Mateo Coronel le dio el triunfo al puntero.

De esa manera, el conjunto, que en esta ocasión se presentó con la camiseta alternativa a bastones azules y celestes, se recuperó de la derrota de la fecha pasada ante Patronato (2-1) y regresó a comandar las posiciones al sumar 44 unidades, dos más que su escolta Boca Juniors, que debe cumplir mañana su compromiso con la visita a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Por su parte, los de Vicente López acumularon cuatro jornadas sin éxitos, con dos empates y un par de derrotas y quedaron en la medianía de la tabla con 31 puntos.

Tan entretenido como emotivo resultó el primer tiempo en la cancha del "Decano", colmada por la enfervorizada parcialidad tucumana, que pronto puso su grito de gol en el cielo, porque al minuto de juego el equipo dueño de casa se puso en ventaja en rápida maniobra.

La que culminó Coronel en su avance por izquierda con una asistencia hacia el interior, para que Carrera recibiera el balón al borde del área visitante y allí lo impactara con un derechazo cruzado, que pegó en la base del caño izquierdo del arco de Platense antes de llegar al fondo.

A partir de ese momento, los dirigidos por Lucas Pusineri pasaron a ser claros dominadores de las acciones, aunque después de un violento remate de Joaquín Pereyra que se estrelló en el travesaño de la valla de Marcos Ledesma, a los 15 minutos, comenzó a reaccionar Platense.

Fueron algunos pasajes en los que el "Calamar" le generó algunas preocupaciones al cuadro local, tanto que alcanzó la igualdad al generar una destacada asociación ofensiva.

Esa acción tuvo la llegada por izquierda y el desborde de Carlo Lattanzio para enviar un centro rasante, el que fue a buscar Taborda desde el sector opuesto para definir cerca del poste izquierdo del arco del boliviano Carlos Lampe, que había quedado a mitad de camino, a los 21 minutos.

Más tarde, tras recuperarse de lo que fue el único remate al arco del equipo bonaerense en la primera etapa, Atlético Tucumán en forma paulatina recuperó el protagonismo y por eso logró ponerse al frente otra vez.

En esta oportunidad cambiaron los roles, por lo que Carrera con un pase entre líneas asistió a Coronel, que a su veloz escapada por izquierda le puso un freno que le permitió definir contra el caño derecho del arco adversario, a los 40 minutos.

El segundo período resultó más intenso y equilibrado porque los dirigidos por Omar De Felippe se ordenaron mejor en el campo y pugnaron con más tesón y profundidad para buscar el empate, máxime al contar con el ingreso de Gonzalo Bergessio.

De todos modos, la mejor situación que tuvieron se produjo merced a un despeje fallido de Pereyra, con el cabezazo que se estrelló en el travesaño de su propia valla, a los 29 minutos.

Al tiempo que los tucumanos, que se quedaron sin Carrera, su conductor y goleador con 7 conversiones en el torneo, a los 18 minutos por una lesión muscular (reemplazado por Francisco Di Franco), se las arreglaron para gestar rápidas réplicas en busca de cerrar la victoria con una tercera conversión.

Pero al no lograrla, en los pasajes finales optaron por inclinarse a sostener la ventaja, antes que arriesgar por algo más, debido a que el impetuoso rival les podría complicar el merecido triunfo.

Por la fecha 24, Atlético Tucumán de Lucas Pusineri, justamente surgido en Platense, visitará a Racing Club, el lunes 10 a las 19; en tanto que Platense recibirá a Colón, de Santa Fe, el próximo sábado a las 20.30.

= Síntesis =

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Augusto Lotti y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Platense: Marcos Ledesma; Franco Camargo, Ramiro González Hernández, Gastón Suso y Ayrton Costa; Ignacio Schor, Iván Gómez, Franco Baldassarra y Carlo Lattanzio; Vicente Taborda y Rodrigo Contreras. DT. Omar De Felippe.

Goles en el primer tiempo: 1m, Carrera (AT); 23m, Taborda (P); y 40m, Coronel (AT).

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio, Sebastián Guerrero por Schor (P); 15m, Nicolás Delgadillo por Taborda (P); y Gonzalo Bergessio por Lattanzio (P); 18m, Francisco Di Franco por Carrera (AT); 22m, Horacio Tijanovich por Contreras (P); 28m, Ramiro Ruíz Rodríguez por Lotti (AT); 29m, Carlos Villalba por Gómez (P); Cristian Menéndez por Coronel (AT) y Eugenio Isnaldo por Pereyra (AT).

Amonestados: Bianchi (AT). Baldassarra, Costa y Bergessio (P).

Árbitro: Fernando Echenique.

Estadio: Monumental José Fierro (Atlético Tucumán).

Con información de Télam