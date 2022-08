Almagro empató con Temperley y no pudo acortar distancia en lo alto de la Primera Nacional

Almagro igualó en su estadio contra Temperley 1 a 1 y no pudo acortar distancia en los puestos de vanguardia del torneo de la Primera Nacional de fútbol, tras proseguir hoy con nueve encuentros la vigesimoséptima fecha del principal certamen de ascenso.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Tres de Febrero, en la localidad bonaerense de José Ingenieros, y Maximiliano Rueda puso en ventaja al "Tricolor", a los 6 minutos de la parte final; mientras que empató Facundo Callejo, a los 21 del mismo período.

Con este resultado, Almagro llegó a las 43 unidades, continúa sexto, pero no pudo acortar distancia con los puestos de punta del torneo; el "Gasolero" acumula 27 puntos y se distanció un poco de la zona de descenso.

Flandria, con el debut de Felipe De la Riva como entrenador, logró una valiosa victoria como visitante ante Nueva Chicago por 1 a 0, salió de los puestos de descenso y dejó al conjunto de Mataderos cerca de la zona "roja" del torneo. Nicolás Toloza (32m. ST) marcó el gol del triunfo del "Canario".

En tanto San Telmo obtuvo también un importante éxito a domicilio contra Tristán Suárez por 2 a 0, gracias a las anotaciones de Gianluca Pugliese (39m. PT) y Ramiro López (48m. ST).

Por su parte, Guillermo Brown de Puerto Madryn le ganó como local a Ramón Santamarina de Tandil por 1 a 0, por el gol de Martín Rolle (31m. ST) y hundió a los bonaerenses en la última posición del certamen.

Mientras que en Santiago del Estero, Atlético Mitre y Deportivo Riestra igualaron 1 a 1. Daniel González (28m. PT) adelantó al equipo norteño; al tiempo que igualó Ramón González Herrero (14m. ST).

La vigesimoséptima fecha continuará de la siguiente manera:

Esta noche:

A las 19:

Alvarado de Mar del Plata - Deportivo Morón.

A las 19.35:

Ferro Carril Oeste - Belgrano de Córdoba.

A las 21:

San Martin de Tucumán - Chaco For Ever.

A las 21.40:

Instituto de Córdoba - All Boys.

Mañana:

A las 15.35:

Estudiantes de Río Cuarto - Deportivo Madryn.

A las 21.10:

Def. de Belgrano - San Martín de San Juan.

Quedó libre en esta jornada Atlético de Rafaela.

Posiciones: Belgrano 56 unidades; San Martin de Tucumán 49; Instituto 47; Gimnasia de Mendoza 46; All Boys 45; Almagro 43; Estudiantes de Río Cuarto 41; Independiente Rivadavia de Mendoza 39; Defensores de Belgrano, San Martín de San Juan, Brown de Adrogué y Estudiantes de Buenos Aires 38; Chaco For Ever 37; Deportivo Madryn, Chacarita Juniors y Guillermo Brown de Puerto Madryn 35; Riestra y Deportivo Maipú de Mendoza 34; Atlético Güemes de Santiago del Estero 33; Guillermo Brown de Puerto Madryn y Gimnasia Esgrima de Jujuy 32; Agropecuario Argentino de Carlos Caseros 31; Ferro, Quilmes Mitre y Almirante Brown 30; Atlanta 29; Temperley, San Telmo y Alvarado 27; Deportivo Morón y Atlético de Rafaela 26; Nueva Chicago 25; Flandria y Villa Dálmine 24; Tristán Suárez y Sacachispas 23; y Santamarina 21.

