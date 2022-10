All Boys-Defensores y Estudiantes-Chaco For Ever abren Reducido por el segundo ascenso a la LPF

14 de octubre, 2022 | 10.30

Los cruces All Boys (4°)-Defensores de Belgrano (12°) y Estudiantes de Buenos Aires (7°)-Chaco For Ever (10°) darán inicio mañana al Reducido de la Primera Nacional para decidir el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol (LPF), después del conseguido por Belgrano de Córdoba, brillante campeón de la segunda categoría de la AFA. Estos partidos corresponderán a la primera instancia del mini torneo que entregará cinco clasificados para la siguiente, donde espera San Martín de Tucumán por haber finalizado tercero en la fase regular de la temporada. En la siguiente ronda avanzarán tres equipos y se sumarán a Instituto de Córdoba (2°) para las semifinales del Reducido, que al igual que la final, se disputarán a partido y revancha con ventaja deportiva y de localía para el mejor posicionado en la tabla general. Las dos primeras rondas de competencia, en cambio, se disputarán a partido único en la cancha del mejor clasificado, al que le bastará el empate para pasar. En esa situación ventajosa se encuentran All Boys, Estudiantes de Buenos Aires y también Gimnasia de Mendoza (4°), Estudiantes de Río Cuarto (6°) y Almagro (8°), que jugarán el domingo. . Programa de partidos, primera instancia del Reducido: - Sábado - 18:10 (TyC Sports): Estudiantes (BA)-Chaco For Ever. Arbitro: Sebastián Zunino. 20:10 (TyC Sports): All Boys-Defensores de Belgrano. Árbitro: Yamil Possi. - Domingo - 13:10 (TyC Sports): Gimnasia (Mendoza)-Deportivo Morón. Árbitro: Gastón Brizuela. 18:05 (DirecTV): Almagro-Independiente Rivadavia (Mendoza). Árbitro: Pablo Giménez. 18:10 (TyC Sports): Estudiantes (RC)-Deportivo Riestra. Árbitro: José Carreras. Con información de Télam