Agropecuario, puntero de la Zona A, se exige ante Gimnasia de Mendoza

Agropecuario Argentino, único puntero de la Zona A, tendrá una exigente visita ante Gimnasia de Mendoza en uno de los partidos con los que mañana comenzará la 18va. fecha de la Primera Nacional de fútbol.

El cotejo se jugará desde las 15:30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, con el arbitraje de Luis Lobo Medina, en tanto que desde las 21:30, por TyC Sports, Estudiantes de Río Cuarto recibirá en su estadio Antonio Candini a All Boys con Nahuel Viñas como referí.

Agropecuario, puntero con 29 unidades, seguido por San Martín de San Juan con 27 y un partido más jugado, afrontará un duro examen ante Gimnasia de Mendoza que se posiciona séptimo, en zona de Reducido, con 22.

El equipo de Carlos Casares viene de vencer de local a Alvarado y no es productivo fuera de su feudo ya que sólo obtuvo el 37 por ciento de los puntos, mientras que Gimnasia está invicto como local con tres triunfos y cinco empates. No será sencillo el duelo para el líder.

Estudiantes de Río Cuarto, con 19 unidades, será local ante All Boys, que reúne 17, a dos del último San Telmo, que hoy está perdiendo la categoría.

El equipo cordobés solo ganó un partido de los pasados siete y el "Albo" de Floresta viene de vencer a Defensores de Belgrano y salir del fondo de la tabla, festejando luego de una negativa serie de cinco fechas sin triunfos y dos unidades sobre 15.

La fecha seguirá de la siguente manera:

-- Zona A, 18va. fecha --

Sábado, a las 15.30: Güemes de Santiago del Estero-San Telmo; Nelson Bejas.

Sábado, a las 17.05 (por TV): Almirante Brown-San Martín de Tucumán; Lucas Comesaña.

Sábado, a las 19.10 (por TV): Deportivo Morón-Temperley; Franco Acita.

Domingo, a las 15.30: Flandria-Defensores Unidos de Zárate; Kevin Alegre.

Domingo, a las 16.00: Patronato de Paraná-Almagro; Carlos Córdoba

Domingo, a las 16.30: Alvarado-Guillermo Brown de Puerto Madryn (en el estadio José M. Minella); Lucas Cavallero

Martes, a las 21.05 (por TV): Defensores de Belgrano-Nueva Chicago; Juan Pablo Loustau.

Libre: San Martín de San Juan

-- Zona B, 16ta. fecha --

Sábado, a las 15.00: Villa Dálmine-Independiente Rivadavia Mendoza; Juan Pafundi

Sábado, a las 15.00: Deportivo Madryn-Chaco For Ever; Julio Barraza.

Sábado, a las 21.15 (por TV): Quilmes-Atlanta; Diego Ceballos.

Domingo, a las 12.00: Brown de Adrogué-Tristán Suárez; José Carreras.

Domingo, a las 15.30: Deportivo Maipú de Mendoza-Aldosivi; Andrés Gariano.

Domingo, a las 17.00: Gimnasia de Jujuy-Racing de Córdoba; Rodrigo Rivero

Domingo, a las 17.05 (por TV): Estudiantes-Chacarita; Pablo Dóvalo

Domingo, a las 19.30: Atlético de Rafaela-Mitre de Santiago del Estero; Nelson Sosa

Lunes, a las 19:05 (por TV): Ferro-Deportivo Riestra; Pablo Giménez.

-- Posiciones --

+ Zona A: Agropecuario 29 puntos, San Martin (SJ) 27, San Martin (T) y Temperley 26, Alte Brown y Def. Unidos 24, Gimnasia (M) 22, Nueva Chicago y Brown (PM) 21, Def. de Belgrano, Almagro, Güemes (SdE)y Dep. Morón 20, Estudiantes (RC) y Flandria 19, Patronato 18, All Boys 17, Alvarado 16 y San Telmo 15.

+ Zona B: Dep. Maipú 30, Chacarita 29, Ind Rivadavia 28, Atl Rafaela 26, Quilmes 24, Gimnasia (J) 22, Ferro y Mitre (SdE) 20, Aldosivi 19, Brown (A), Racing (C), Riestra, Dep. Madryn, Atlanta y Estudiantes (BA) 18, Villa Dalmine y Tristán Suarez 14 y Chaco For Ever 10.

El primero de cada zona jugará la final por el ascenso directo a la Liga Profesional, del segundo al octavo formarán parte del Reducido por el restante ascenso, el último de cada zona desciende y los dos anteúltimos juegan entre sí para definir el tercer descenso.

Con información de Télam