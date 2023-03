"No estoy improvisando ni probando en el camino", dijo el DT de River, Demichelis

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis aseguró que no está "improvisando ni probando en el camino durante los partidos, sino que eso se hace en la semana", al ser interrogado sobre las variantes realizadas durante el encuentro en que su equipo venció por 3 a 0 a Godoy Cruz en el Más Monumental.

"Empiezo por Lucas Beltrán, que hizo dos goles y me alegro por alguien que trabajó desde el primer día sin bajarse ante Miguel Borja y Salomón Rondón. Es un premio al esfuerzo. Es el reflejo del trabajo de equipo", arrancó la conferencia de prensa pospartido el director técnico riverplatense.

"No sufrimos sobresaltos, nos debíamos, para nosotros y la gente, un triunfo así en el Monumental y la hinchada se retiró contenta. Fuimos agresivos en el primer tiempo y con cinco volantes ellos no tuvieron referencias. Godoy Cruz es un buen equipo pero los jugadores entendieron por donde ir, y cerramos una gran semana. Es un premio a la gente que tuvo paciencia. Me enorgullece como técnico que la gente se vaya contenta", remarcó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Pero no estoy improvisando o probando en el camino. Eso lo hago en la semana, cuando tengo sensaciones. Tengo un gran plantel en lo humano porque tanto Rondón como Borja aceptaron mi decisión. Lo vi muy bien a Rodrigo Aliendro y lo decido poner. Hoy queríamos hacernos fuertes desde el equilibrio y la presión", apuntó.

Demichelis aclaró que si bien no están "con tres competencias aún, el grupo tiene que rotar porque todos los jugadores deben estar con confianza".

"Nicolás De La Cruz es diferente, uno de los mejores del fútbol argentino porque nos da un plus, y me alegro que se puso bien post lesión. Y como dije, Aliendro nos da muchas cosas. Buscamos equilibrio y nos hicimos fuertes así", explicó.

"Personalmente intento ser fuerte en las emociones porque soy feliz en la posición donde estoy. Es difícil de explicar, pero cuando entro a un Monumental colmado. Intento estar concentrado y cuando puedo, disfrutar", cerró.

Con información de Télam