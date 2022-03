"González Pirez se confió tanto en Armani que se olvidó de Villa", dijo el exRiver Juan Gómez

Juan Gómez, exdefensor de River Plate, señaló que Leandro González Pírez "se confío tanto" en la salida de Franco Armani que descuidó al colombiano Sebastián Villa, autor del gol de la victoria 1-0 de Boca en el Superclásico, el domingo pasado en el estadio Monumental.

"Muchas veces pasan esas cosas cuando hay una autosuficiencia y una jugada con mucha confianza. González Pirez se confió tanto en la salida de Armani que se olvidó que tenía a Villa atrás. Quizás el defensor pecó en esperar la salida del arquero y en no tirar la pelota afuera", dijo Gómez en diálogo con radio Colonia.

Gómez, campeón con River en la Copa Libertadores de 1996, contó que vivió una situación similar: "Se me vino automáticamente una jugada parecida con (Germán) Burgos en la Copa Libertadores. Me pasó lo mismo, pero en el sector izquierdo de la defensa. Una jugada exactamente igual, con la diferencia que como vi que el "Mono" no salía, alcancé a rechazarla".

Más allá del error de González Pirez, el futbolista surgido en Argentinos Juniors dijo que en el gol de Boca hubo "piezas que no estaban ajustadas" en la defensa de River.

"Armani no sale porque había una distancia importante para que él llegue. Cuando sale Armani, salió con el cuidado de no cometer penal. González Pirez perdió la referencia de dónde estaba Villa, y confió en que Armani salía”, agregó.

Para Gómez, la inclusión de González Pirez estuvo "perfecta" en la previa. "Si no pasaba lo del gol, todo quedaba ahí y nadie caía en él. Es una jugada puntual y todos le caen al chico porque es normal en nuestro ambiente", concluyó el exfutbolista.

Con información de Télam