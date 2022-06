"Esta versión de Messi es única", destacó el entrenador Hugo Tocalli

El entrenador Hugo Tocalli, que hizo debutar a Lionel Messi en la Selección Sub-20, destacó hoy que esta versión del rosarino es "única" en comparación a lo visto en los años previos de su carrera.

"Como esta versión de Messi es única, no hay. Este Messi es como ninguno. Este Messi que veo ahora, es el Messi que conocí como jugador, pero en los trabajos diarios y que sabía que podía hacer estas cosas con su calidad, pero por ahí no lo podía demostrar nunca en los partidos", comentó el DT en Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad.

Messi debutó con los colores argentinos el 24 de junio del 2004 en un amistoso contra Paraguay en el estadio Diego Armando Maradona, de Argentinos Juniors y apenas ingresó marcó el séptimo tanto de la goleada.

"Cuando ves a este Messi que está todo el día con una sonrisa y que disfruta de estar en la Selección, eso me pone muy contento, porque me hace acordar a ese Messi que conocí en las divisiones juveniles. Me pone contento la actitud que tiene para pedir la pelota y para ayudar a sus compañeros. No quiere salir nunca. Se lleva bien con todo el mundo, eso lo disfruto, pero no me sorprende", valoró.

"Estamos hablando del mejor jugador del mundo. Ahora veo la Selección y la disfruto, antes sufría cuando veía a la Selección, porque lo veía sufrir y mira que hace mucho que no hablo con él, porque trato de no molestarlo", concluyó Tocalli.

Con información de Télam