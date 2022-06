El puntero Belgrano desea mantener su máxima eficacia de local mañana ante Deportivo Morón

Belgrano de Córdoba, líder con seis puntos de ventaja sobre su perseguidor San Martín de Tucumán, será local en donde ganó todos los cotejos que jugó, ante Deportivo Morón, en uno de los ocho partidos a desarrollarse mañana por la 18va. fecha de la Primera Nacional de fútbol.

El cotejo se jugará en el Estadio Julio Cesar Villagra, en el barrio Alberdi de la capital cordobesa desde las 21.30 con televisación por parte de TyC Sports y con el arbitraje de Lucas Comesaña.

La programación de mañana se completará con: Guillermo Brown-Instituto (11), Gimnasia de Mendoza-Almagro, San Telmo-Nueva Chicago, Brown de Adrogué-Tristán Suárez (13), Atlético de Rafaela-Sacachsipas (18), Güemes-Estudiantes de Río Cuarto y Santamarina-Mitre (19).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Belgrano no detiene su marcha que parece conducirlo sin escalas previas a la Liga Profesional. Son 38 puntos, un 79% de eficacia, los ocho compromisos ganados en Barrio Alberdi y, sobre todo, el equipo que conduce Guillermo Farrea está convencido de su juego y crece en confianza.

Mañana Deportivo Morón dirigido por Alejandro Migliardi, luego del despido de Walter Coyette tras haber dirigido solo cinco cotejos, intentará rescatar algo de su paso por Córdoba. El "Gallito" suma 18 unidades y está a seis del último clasificado para el reducido para el segundo ascenso.

En el equipo cordobés Bruno Zapelli volverá a ocupar un puesto en el medio juego y lo hará en lugar de Iván Ramírez, quien con su salida rompe el "doble 5″ usado en el cotejo que culminó 1-1 ante Temperley de visita.

Brown de Adrogué, tercero con 30 unidades, jugará en su estadio ante Tristán Suárez, con 10 unidades y en zona de descenso. El equipo de Pablo Vicó logró 14 de los pasados 21 puntos, mientras que el de Ezeiza, dirigido por Juan Manuel Llop atraviesa un mal momento con cinco partidos sin triunfos, tres derrotas consecutivas y nueve compromisos de visita sin sumar de a tres.

Instituto, con 30 unidades, poco a poco se fue acercando a los primeros puestos, con dos victorias consecutivas y ahora deberá viajar a Chubut para enfrentar a Guillermo Brown de Puerto Madryn que reúne 24 puntos en una campaña irregular y en la cual tiene como fin clasificar para el reducido.

El lunes seguirá la fecha con Deportivo Riestra-Deportivo Madryn (15.30), Villa Dálmine-Temperley (18.10, TyC Sports) y Defensores de Belgrano-San Martín de Tucumán (21.10, TyC Sports) y finalmente el martes jugarán Almirante Brown-Flandria (18.10, Tyc Sports).

- Posiciones: Belgrano 38 unidades; San Martín (T) 32; Brown 31; Instituto 30; Almagro 28; All Boys y Estudiantes (BA) 27; Gimnasia y Esgrima (M) y Chacarita 26; Estudiantes (RC) 25; Independiente Rivadavia, Chaco For Ever, Deportivo Madryn y Guillermo Brown 24; Agropecuario 23; Quilmes, San Martín (SJ), Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 22; Riestra, Deportivo Maipú y Alvarado 21; Atlanta y Gimnasia (J) 20; Almirante Brown y Ferro 19; Deportivo Morón 18; Temperley 17; Güemes 16; Mitre, Sacachispas y Rafaela, Flandria y San Telmo 15; Dálmine 14; Tristán Suárez 10; y Santamarina 9.

Con información de Télam