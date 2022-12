Deportes: las declaraciones del año

"Disfruto de la Selección y quiero unos partidos más siendo campeón del mundo"

Lionel Messi, tras consagrarse campeón del mundo en Qatar 2022

18-12

"¿Que mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? ¡Andá, pa'llá!"

Lionel Messi, al jugador de Países Bajos, Wout Weghorst, mientras se alistaba para una entrevista con la TV Pública tras el partido de cuartos de final del Mundial de Qatar

9/12

"Mi problema en Manchester United era el entrenador Louis Van Gaal. Fue el peor que tuve en mi carrera. Hacía goles y daba asistencias, pero al otro día de los partidos me mostraba videos de los pases errados solamente y me lo reprochaba. Y de un día para otro me borró del equipo. No le gustaba que los jugadores tuvieran más prensa que él".

Ángel Di María, sobre el entrenador de Países Bajos

8/12

"El seleccionado argentino sufrió mucho cuando el presidente de AFA creyó ser el goleador del equipo".

César Menotti, a Télam en referencia a Julio Grondona

10/11

"En diciembre termina mi contrato y ya no seguiré en el club. Es una de las decisiones más

difíciles y más sentidas. Haré una breve pausa".

Marcelo Gallardo, al anunciar su alejamiento de River Plate

13/10

"Esta Selección juega para la gente, por el honor, no por el dinero"

Lionel Scaloni, a 48 horas de la semifinal de la Copa del Mundo de Qatar

11/12

"En la vida hay que ser agradecidos de que Carlos Bianchi haya sido técnico de nuestro club. Tuvimos la suerte de compartir muchas cosas y seguramente si no nos hubiera enseñado a competir como lo hizo, hoy no estaría hablando con la prensa".

Juan Román Riquelme, en respuesta a Mauricio Macri, quien lo había acusado de hacerle desplantes al "Virrey"

26/10

"Estoy muy contento de estar acá. Es una oportunidad muy grande y agradezco que los Mavericks se hayan fijado en mí. No veo la hora de estar con el equipo y ayudar desde donde sea, dentro o fuera de la cancha".

Facundo Campazzo, al llegar a Dallas Mavericks para su tercera temporada en la NBA. La alegría le duró hasta el 29 de noviembre, cuando fue cortado por la franquicia estadounidense

18/10

"Este año tuve bastantes ataques de ansiedad. El tenis es un poco así. Lo mejor es apuntar al corto plazo y armar los objetivos gira tras gira. Si me decían a los 17 años que iba a hacer lo que hice firmaba, pero cuando entrás en la vorágine, es un ritmo que resulta difícil de frenar".

Diego Schwartzman

12/10

"¿Qué culpa tiene Gimnasia? Queremos jugar con público la continuidad del partido con Boca. Nosotros queremos salir campeones. Por qué tenemos que jugar lo que resta en cancha neutral y sin nuestra gente".

Néstor Gorosito, técnico del "Lobo" platense, sobre a la violencia en las inmediaciones del estadio JC Zerillo, a partir de la represión de la Policía bonaerense

7/10

"Julián Álvarez es un jugador increíble. Se ha adaptado y luchado desde el día uno. Hay que tener en cuenta que compite por el puesto con el mejor delantero del mundo que es el noruego Erling Haaland".

Josep Guardiola, técnico de Manchester City, hablando del recién llegado ex River Plate

9/11

"Lo que pasó con Agustín Almendra era algo que a la larga iba a suceder. El plantel piensa igual que el cuerpo técnico y bancamos a muerte la decisión del entrenador junto con el Consejo de Fútbol. Hay cosas que sobrepasan el límite y creo que la decisión que se tomó es la correcta. La verdad que esto había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz".

Darío Benedetto, en relación a su compañero de equipo cuando fue separado del plantel, el 1 de marzo, por un entredicho con el entrenador, Sebastián Battaglia).

14/7

