Desábato teme un "tiempo de recuperación largo" tras lesión en Barracas Central

El arquero de Barracas Central, Andrés Desábato, manifestó su temor por un “tiempo de recuperación largo”, luego de la lesión que obligó a su reemplazo en el partido del sábado último con Vélez Sarsfield (0-1), por la Copa de la Liga Profesional (LPF).

“Se me venía trabando la rodilla y me la desbloqueaban; hasta que me pasó lo del sábado. Creo que se vendrá un tiempo de recuperación largo” sostuvo el exguardavallas de Platense y All Boys al sitio oficial de la entidad de Parque de los Patricios.

El arquero todavía no tiene el diagnóstico preciso respecto de la molestia, aunque presume lo peor: una rotura ligamentaria en su rodilla derecha.

“Ahora ya puse la cabeza en tratar de recuperarme lo más rápido posible”, dijo Desábato, de 33 años.

El guardavallas fue reemplazado al promediar el primer período del partido en Liniers por Guido Villar, quien -a partir de esta situación- tomará la titularidad en el conjunto que dirige el DT Sergio Rondina.

Con miras al encuentro de la segunda fecha de la Copa de la LPF ante River Plate, programado para las 21.30 del domingo, el entrenador también aguardará por la evolución de la molestia que afecta al lateral Juan Ignacio Díaz, quien también fue sustituido en el primer tiempo del choque con Vélez.

Con información de Télam