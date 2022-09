Jugadores alemanes serán informados sobre la situación de los DDHH en Qatar

El plantel de la selección alemana de fútbol recibirá información acerca de la situación de los derechos humanos en Qatar, según confirmaron autoridades de la Federación Alemana de Fútbol (DBF) a través de su director, Oliver Bierhoff, exfutbolista del seleccionado germano.

"Tenemos que ser cuidadosos para encontrar este acto de equilibrio entre la responsabilidad y la conciencia que tenemos como seres humanos. Por otro lado, vamos a Qatar como selección alemana de fútbol, representamos a nuestro país y queremos jugar al fútbol con éxito", dijo Bierhoff, según destacó hoy la agencia DPA.

El ex goleador alemán agregó que "los muchos ruidos y también las críticas que vienen de antemano por la situación de los derechos humanos en Qatar no deben llevarnos a no tener ganas de jugar el torneo".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Bierhoff habló hoy en el congreso de la DFB "Deporte y derechos humanos: medidas antes, durante y después de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022", realizado en Frankfurt.

El año pasado, los futbolistas alemanes habían pedido que se respetaran los derechos humanos en Qatar con acciones a realizarse antes de los partidos de clasificación para el Mundial.

En la Copa del Mundo, que comenzará el 20 de noviembre, Alemania integra el Grupo E junto con Japón, España y Costa Rica.

Con información de Télam