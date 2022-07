El campeón Magnus Carlsen anunció que no defenderá el título mundial de ajedrez

El gran maestro noruego Magnus Carlsen anunció oficialmente este miércoles que no defenderá el título de campeón mundial de ajedrez ante el ruso Ian Nepomniachtchi, contra lo que estaba previsto para fines de este año.

A raíz de la decisión de Carlsen, el nuevo campeón mundial se definirá en un match entre Nepomniatchi y el gran maestro chino Ding Liren, segundo clasificado del Torneo de Candidatos de 2022.

Carlsen explicó en un podcast que se reunió con dirigentes de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) para darles a conocer su decisión.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"He hablado con gente de mi equipo, con la FIDE, también con Ian (Nepomniatchi). Y la conclusión es que no estoy motivado para jugar otro match. Simplemente siento que no tengo mucho que ganar y, aunque estoy seguro de que un match sería interesante por razones históricas, no tengo ningún deseo de jugar" sintetizó Carlsen, quien aclaró que no se retirará del ajedrez.

El gran maestro noruego superó al ruso por 7 1/2 a 3 1/2 en el match titular que disputaron a fines del año pasado, en Dubai, el cuarto que sostuvo desde que se proclamó campéon en noviembre de 2013, a los 22 años, para ser el segundo monarca más joven de la historia luego del azerbaiyano Garri Kasparov.

Con información de Télam