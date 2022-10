Mitre y Alvarado empatan en adelantado de última fecha de la Primera Nacional

Mitre de Santiago del Estero y Alvarado de Mar del Plata igualaron esta tarde sin goles, en el único adelanto registrado durante la jornada, por la 37ma. y última fecha del torneo de la Primera Nacional de fútbol.

El encuentro se desarrolló en el estadio José y Antonio Castiglione de la capital provincial.

Con este resultado, el elenco santiagueño finalizó su labor con 45 unidades en la tabla, fuera de la zona de clasificación para el Reducido por el segundo ascenso y también de puestos de ingreso a la Copa Argentina.

Lo mismo ocurrió con el conjunto marplatense, que terminó con 37 puntos, evitando el descenso en las últimas fechas del certamen.

Los otros partidos previstos para hoy entre Brown de Adrogué-Almirante Brown y Ferro-Almagro fueron diferidos por decisión de AFA, en virtud de los violentos incidentes registrados en la noche del jueves en La Plata, con la represión de la policía bonaerense hacia los hinchas de Gimnasia, mientras se desarrollaba el encuentro con Boca Juniors, por la fecha 23 del torneo de la Liga Profesional.

El programa de partidos para la última fecha es el siguiente:

Mañana, a las 15.00: San Martín de San Juan-San Telmo, Estudiantes-All Boys, Atlético de Rafaela-Deportivo Riestra, Brown de Adrogué-Almirante Brown, Chacarita-Villa Dálmine, Agropecuario de Carlos Casares-Deportivo Morón y Quilmes-Deportivo Maipú de Mendoza.

Domingo, a las 13.10 por TV: Defensores de Belgrano-Gimnasia de Jujuy

Domingo, a las 13.40, por TV: Brown de Puerto Madryn-Belgrano de Córdoba

Lunes, a las 15.00: Atlanta-Gimnasia de Mendoza, Santamarina de Tandil-Guemes de Santiago del Estero, San Martín de Tucumán-Flandria (por TV), Instituto de Córdoba-Deportivo Madryn (por TV), Tristán Suárez-Temperley y Sacachispas-Estudiantes de Río Cuarto.

Lunes, a las 17.00: Independiente Rivadavia Mendoza-Nueva Chicago.

Martes, a las 21.30, por TV: Ferro-Almagro

Libre: Chaco For Ever.

Posiciones: Belgrano 76 puntos (campeón); Instituto 65; Gimnasia (M) 64; San Martín (T) 63; All Boys 60; Almagro 57; Estudiantes RC y Chaco For Ever 55; Defensores y Estudiantes 54; Independiente Rivadavia 53; Deportivo Morón 52; Deportivo Riestra 51; San Martín SJ 48; Chacarita 47; Dep. Madryn 46; Dep. Maipú (x) y Mitre 45; Ferro 44; Brown (A), Atlanta, Quilmes y Brown PM 43; Almirante Brown, Temperley y Gimnasia (J) 41; Guemes y San Telmo 39; At. Rafaela 38; Agropecuario, V. Dálmine y Alvarado 37; Tristán Suárez y Nueva Chicago 32; Flandria 31; Sacachispas (xx) 27 y Santamarina de Tandil (xxx) 26.

(x) se le descontaron tres puntos

(xx) Descendió a la Primera B Metropolitana

(xxx) Descendió al Federal A.

Con información de Télam