Campeón PSG, con la vuelta de Mpabbé, visitará a Toulouse por la Ligue 1

(Agrega información)

Paris Saint-Germain (PSG), ganador de las dos últimas Ligue 1 de Francia, con el indultado Kylian Mbappé, buscará su primera victoria en el actual certamen cuando visite mañana a Toulouse por la segunda fecha del torneo.

PSG, que en la primera fecha igualó sin goles con Lorient, de local, se medirá desde la 16 de la Argentina, con Toulouse, que buscará su segundo triunfo consecutivo ya que en la jornada inaugural derrotó a Nantes por 2 a 1, de visitante.

Mbappé fue marginado del debut tras negarse a renovar el contrato con el conjunto parisino aunque en la conferencia de hoy el entrenador español Luis Enrique adelantó que estará entre los convocados y que lo vio "perfecto" en los entrenamientos de la semana.

"Para un entrenador, contar con un jugador de la categoría de Kylian no te voy a decir que no estoy encantado. Evidentemente, no sólo por lo que aporta a nivel de futbolístico, sino también por lo que aporta por su personalidad. Estamos hablando de un jugador de clase top mundial", continuó el ex DT de Messi en Barcelona.

Además, de la reaparición de Mbappé, se dará el debut de Ousmane Dembélé, con la idea de darle mayor fuerza al ataque parisino tras el pobre empate sin goles con Lorient en el Parque de Los Príncipes.

Si bien no se cuentan con grandes detalles, Mbappé manifestó su interés de continuar al menos una temporada más, con el problema que en seis meses podría negociar un nuevo destino.

Por otro lado, el DT habló de la salida de Neymar al fútbol saudí: "Se ha llegado a una situación que es favorable para todos. Desde aquí, quiero agradecerle a Ney su comportamiento desde que he estado en el club. Es un jugador importante, de clase mundial, que sigue demostrando su nivel y que es una situación favorable para todas las partes. Le deseo lo mejor para Neymar en su futuro".

En el único partido adelantado jugado hoy, Olympique de Marsella con el defensor argentino Leonardo Balerdi como titular, le ganó a Metz por 1 a 0, como visitante, y pasó a liderar el torneo.

El mediocampista inglés Emran Soglo (14m. PT) abrió el marcador para el equipo marsellés y el delantero portugués Vitor Oliveira (37m. ST) anotó el segundo, en tanto que las conquistas de Metz fueron anotadas por el volante senegalés Cheick Tidiane Sabaly (20m. ST) y el delantero francés Georges Mikautadze (26m. ST).

Metz a partir de los 13 minutos de la segunda etapa, se quedó con un jugador menos por la expulsión con roja directa del defensor galo Ababacar Moustapha Lo.

La igualdad, colocó momentáneamente a Marsella como líder del torneo con 4 puntos, mientras que Metz es decimotercero con una unidad.

La programación completa de la segunda fecha de la Ligue 1 es la siguiente:

. Mañana:

. A las 12: Olympique de Lyon-Montpellier

. A las 16: Toulouse-PSG.

. Domingo:

. A las 10: Lille-Nantes; Reims-Clermont; Lorient-Niza y Le Havre-Brest.

. A las 12.05: Mónaco-Racing de Estrasburgo.

. A las 15.45: Lens-Stade Rennais.

=Posiciones=

Marsella 4 puntos; Rennes, Mónaco, Brest, Estrasburgo y Toulouse 3; Le Havre, Montpellier, Lille, Niza, Lorient, PSG y Metz 1; Lens, Lyon, Nantes, Reims y Clermont.

Con información de Télam