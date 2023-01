Gran desempeño de tenistas rusos y bielorrusos en Australia pone el foco en prohibición de Wimbledon

Una primera final de Grand Slam protagonizada por dos jugadoras de Bielorrusia sigue siendo una posibilidad, mientras que un tenista ruso también sigue en liza en el Abierto de Australia, un escenario que no habrá pasado desapercibido para los organizadores de Wimbledon.

Victoria Azarenka, ex número uno del mundo, continuará su búsqueda de su tercera corona en el Abierto de Australia cuando se enfrente el jueves en semifinales a la kazaja Elena Rybakina, nacida en Moscú, antes de que Aryna Sabalenka se enfrente a la polaca Magda Linette.

El viernes, el ruso Karen Khachanov se enfrentará a Stefanos Tsitsipas en su intento por alcanzar su primera final de Grand Slam.

Khachanov, Azarenka y Sabalenka estuvieron ausentes de Wimbledon el año pasado, ya que el torneo sobre hierba tomó la decisión unilateral de excluir a los jugadores de Rusia y Bielorrusia como consecuencia de la invasión de Ucrania por Vladimir Putin, que Moscú califica de operación especial.

Wimbledon y los demás torneos británicos se vieron privados de sus puntos de clasificación y la Asociación Británica de Tenis sobre Hierba sufrió enormes multas de la WTA femenina y la ATP masculina como consecuencia de su prohibición.

Con el conflicto en Ucrania sin visos de terminar, urge una decisión sobre los jugadores rusos y bielorrusos que compiten en el All England Club.

"Eso espero. No lo sé. Quiero decir, la última información que escuché fue, hace una semana, que el anuncio sería en un par de semanas", dijo el ruso Andrey Rublev, que perdió en cuartos de final contra Novak Djokovic, a la prensa en Melbourne.

"Todos estamos esperando. Ojalá podamos jugar, ojalá. Me gustaría y me encantaría jugar. Por supuesto, Wimbledon es uno de los mejores torneos de nuestro deporte", agregó.

Rusia y Bielorrusia también han sido vetadas en pruebas por equipos como la Copa Davis y la Copa Billie Jean King, pero tenistas de la talla de Rublev, Azarenka y Sabalenka pueden jugar en todas partes a título individual, sin afiliación a ningún país.

Los organizadores del Abierto de Australia prohibieron incluso la semana pasada las banderas rusas y bielorrusas en Melbourne Park tras una queja del embajador de Ucrania en el país.

Sabalenka se ha enfrentado con frecuencia a preguntas sobre la situación y el miércoles se le volvió a preguntar tras vencer a Donna Vekic.

"Diría que por supuesto que me afecta mucho. Fue duro y sigue siéndolo. Pero entiendo que no es culpa mía. Tengo cero control. Si pudiera hacer algo, por supuesto que lo haría, pero no puedo hacer nada", afirmó.

(Editado en español por Carlos Serrano)