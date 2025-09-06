Soler gana la etapa 14 de Vuelta a España con un ataque en la escalada, Vingegaard mantiene el rojo

Foto de archivo del ciclista del equipo Team Visma | Lease A Bike Jonas Vingegaard hablando con la prensa tras una etapa de la Vuelta a España

El español Marc Soler dejó atrás a sus competidores con un ataque en solitario en una subida de categoría uno para ganar la 14ª etapa de la Vuelta a España el sábado, mientras que Jonas Vingegaard conservó su liderato en la clasificación general con un segundo puesto.

Soler (UAE Team Emirates XRG) fue líder con más de un minuto de ventaja durante la subida final de 16,9 kilómetros a La Farrapona en los 139,5 kilómetros montañosos desde Avilés, pero Vingegaard (Visma-Lease a Bike) hizo un esfuerzo final para terminar 39 segundos por detrás del español.

Joao Almeida, compañero de equipo de Soler, siguió a Vingegaard hasta la línea de meta y se mantiene segundo en la carrera por el maillot rojo, a 48 segundos del danés.

"Es increíble. No puedo explicarlo (...) un día inesperado, pero estoy muy contento", dijo Soler, de 31 años, tras su primera victoria de etapa del año en la Vuelta.

La etapa se vio perturbada por manifestantes propalestinos durante la salida neutral, mientras que el Israel-Premier Tech retiró el nombre completo del equipo de las equipaciones de sus corredores.

El británico James Shaw fue el primero en llegar a la cima de San Lorenzo, la primera cumbre de categoría uno de la carrera, lanzando un ataque tardío durante la subida de 10,1 kilómetros con una pendiente media del 8,5%.

Pero fue Soler quien se puso en cabeza antes de la última subida, mientras Johannes Staune-Mittet intentaba darle caza. Sin embargo, el español llegó a los últimos cinco kilómetros con una ventaja de un minuto y 34 segundos.

Vingegaard, que fue seguido de cerca por Almeida y Tom Pidcock durante la mayor parte de la etapa, se contentó con permanecer en un grupo a casi tres minutos de los dos líderes hasta los últimos cinco kilómetros.

El danés redujo rápidamente su diferencia con Soler mientras Almeida intentaba en vano llegar antes que él a la línea de meta.

Pidcock se mantiene tercero en la clasificación general, a dos minutos y 38 segundos de Vingegaard.

La carrera continúa el domingo con un recorrido de 167,8 kilómetros entre Vegadeo y Monforte de Lemos.

Con información de Reuters