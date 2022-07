Torres Erwerle va por todo pese a perder el invicto: "Es todo un chiste"

El joven de 17 años rompió las redes sociales dándole buena suerte a los clubes argentinos y quiere modificar el paradigma de los medios deportivos. Quién es y cómo se volvió viral.

Sin dudas que no hay título que valga en el periodismo sin hambre de vocación y pasión. De esta manera actúa el joven Valentín Torres Erwerle, quien con tan sólo 17 años acumula miles de seguidores en Twitter, es considerado el "talismán" de los clubes del fútbol argentino y busca un cambio en el paradigma del periodismo deportivo.

Decenas de clubes argentinos tanto del ascenso como de Primera División buscan la ayuda de Valentín Torres Erwerle, el amuleto, que tiene la llamativa particularidad de servirles a los equipos que juegan de local ya que ganan sus respectivos partidos aunque perdió el invicto en la derrota de Atlanta ante Chacarita en Villa Crespo. En diálogo con El Destape, el futuro periodista manifestó las sensaciones encontradas en torno a este furor que disfruta al máximo.

"Fue muy rápido. No creía que se podía dar el crecimiento. Se fue dando", expresó sobre la forma de viralizarse. Uno de los partidos cruciales para elevar su vara fue el triunfo de San Lorenzo frente a Boca, y luego, la locura más grande se desató en la cancha de Rosario Central, cuando le ganó a Newells en el clásico.

En medio de su anhelo de llegar a los grandes medios, Valentín lanzó una opinión respecto a la mirada que tiene sobre el periodismo deportivo clásico en sus facetas dentro de la televisión, radio o gráfico. "Es todo muy 'Bover'. Mucho Boca y River, siempre la misma discusión", señaló frente a este tema.

En esta misma línea, dijo que dentro del fútbol argentino "hay mucho para hablar" y profundizó qué temas hacen falta en la agenda de las grandes señales. "Ascenso, interior, incluso de Primera División. El hincha de Patronato o Godoy Cruz quiere saber las cosas de su equipo y no tiene que ir a un medio partidario solamente. Que se le den más bolas a los clubes", precisó.

En su biografía de Twitter subraya que le gusta ver fútbol y conocer estadios, justamente lo que viene transitando desde hace varias semanas. "Mi idea es seguir conociendo estadios, ya sea de Capital, de todo el país y del mundo, es por lo que más me gusta. Ahora me invitan de todos lados", sostuvo el joven.

Como es común en las redes sociales, siempre existen comentarios negativos que pueden afectar al protagonista en cuestión. Sin embargo, al joven no le ocupa mucho tiempo este tipo de cosas, sino que destaca lo bueno por sobre la gente que se enoja: "Por suerte son poquitos en comparación a los comentarios con buena onda. No me enojo. Si putean por putear le respondo con buena onda".

"Es todo un chiste, la gente se divierte", consideró. Pese al furor, y tal como ocurrió después, Torres Erwerle confesó que la racha positiva "tarde o temprano se va a cortar" y en el mientras tanto, se encarga de disfrutar este buen momento: "Después de Central lo levantaron todos los medios, eso ayudó un montón. Fui a seis partidos más y ganó siempre el local".

La relación con Morena Beltrán

Valentín tuvo el sorpresivo encuentro con la reconocida periodista de ESPN Morena Beltrán, en el partido que jugó Central frente a Newells. Si bien no se conocían, durante el partido mantuvieron un buen feedback que se sostiene hasta el día de hoy: "Nos habíamos hablado por Twitter pero ni la conocía".

La razón por la cual se mostraron tan juntos fue gracias a un periodista de ESPN, quien les dijo que graben algo para redes sociales. "Fue algo casual. Le agradecí por la buena onda, después nos vimos en Sportcenter el lunes cuando me entrevistaron y hasta ahí", reveló el joven de 17 años.

El encuentro con Carlos Tevez

Post partido, se sacó una foto con el DT de Rosario Central que se volvió viral por las redes sociales ya que la publicó en su cuenta de Instagram. Pese a ser hincha de River, para el periodista "fue una locura, es un ídolo del fútbol argentino. Poder hablar un segundo con él fue una locura. Muy contento".

Qué opina del fútbol argentino

Valentín fue crítico con la actualidad del fútbol argentino y sostuvo que está "muy devaluado, el torneo es aburrido y está mal el formato". Al respecto de su análisis, explicó por qué considera que sucede esto: "Sobran equipos que no tienen nivel para estar en Primera desde mi punto de vista. Le saca un poco de emoción".

En este sentido, vinculó este presente con la rápida decisión de los futbolistas de irse a otro país. "Se están yendo cada vez más a Brasil, ni siquiera Europa", señaló.