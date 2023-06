Insólito: Sebastián Villa posó con una bandera del Ni Una Menos

El futbolista de Boca estuvo en la foto que el plantel se sacó con la bandera del Ni Una Menos, a dos días del 3J. Este viernes, se conocerá el veredicto en la causa en la que se lo acusa de violencia de género contra su ex pareja.

El futbolista Sebastián Villa, cuyo veredicto en la causa por violencia de género se conocerá este viernes, posó con una bandera del Ni Una Menos en la previa del partido de Boca contra Arsenal por la Liga Profesional de Fútbol. El plantel mostró la bandera en el marco de la conmemoración de una nueva jornada de lucha contra las violencias sobre mujeres en la Argentina, el próximo sábado 3 de junio.

Villa declaró el martes por última vez en el juicio en el que se lo acusa de violencia de género contra su ex pareja, Daniela Cortés. "Lo que tengo para decir es que nunca le haría daño a Daniela ni a su familia. Soy inocente. Soy una excelente persona, un buen hijo, un buen hermano", expresó ante la jueza Claudia Dávalos, a cargo del Juzgado Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.

"Soy inocente, creo en Dios y creo que todo va a salir bien, de la mejor manera", agregó el futbolista del Xeneize. En ese sentido, profundizó: "El hecho que se me ha imputado, nunca lo cometí". A su vez, en la misma declaración acusó a Cortés de "celos y manipulación".

Con el objetivo de mostrar la supuesta violencia que denunció que Cortés ejercía sobre él, Villa dijo: "Con el tiempo no podía salir de las reuniones del club porque me ponía problemas". Y añadió: "Me arrancó la ropa en el ascensor, yo había comprado tres camisas y ella quería todo para ella. Me agarró las camisetas, me arañaba, yo usaba camisetas manga larga para que mis compañeros no vean que me golpeaban en mi casa".

El fiscal Sergio Anauati pidió una pena de dos años y tres meses de cumplimiento condicional para el jugador de fútbol. Además, solicitó que el tribunal lo obligue a fijar residencia y a que se abstenga de cualquier tipo de contacto con Cortés. Anauati remarcó que no tenía sentido que Cortés quisiera arruinarle la carrera a Villa, como él había acusado, porque iba contra sus propios intereses.

Por su parte, el abogado defensor del colombiano, Martín Apolo, el abogado defensor del colombiano, pidió su absolución. "Daniela Cortés realizó una falsa denuncia, una calumnia", expresó. Además, Apolo cuestionó la denuncia que Cortés hizo por amenazas: "No se encuentra probado ni se acredita que hayan existido. La amenaza consistía en que si Daniela no se iba de la casa, Villa le iba a arruinar la vida a ella y a su familia. Respecto a la acusación del fiscal, hay una contradicción con lo que reseña Cortés: no se probó ninguna llamada ni declaró ninguna persona que haya recibido esa amenaza. No sabemos cómo fue porque Cortés tampoco lo expuso. Nadie refirió de qué se trató esa llamada y mucho menos si tenía un contenido amenazante".