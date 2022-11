Tite encuentra en Vinícius Jr. el sustituto perfecto de Neymar

Mundial de Qatar - Brasil vs. Suiza

Brasil se impuso el lunes 1-0 a Suiza en un reñido partido por el Grupo G del Mundial, en el que logró el pase a octavos de final, y además del triunfo parece haber encontrado en Vinícius Jr. la figura que lo guíe en la búsqueda de un sexto título de campeón.

El atacante del Real Madrid, de 22 años, fue el mejor sobre el terreno de juego. Creó la mayoría de las ocasiones de Brasil y atrajo la atención de tres defensas suizos en la jugada del gol de la victoria, dejando a Casemiro libre en el área para que marcara.

El seleccionador Tite se esforzó por encontrar la mejor manera de sustituir a su jugador estrella, Neymar, descartado de la fase de grupos por una lesión de tobillo sufrida en la victoria de Brasil 2-0 sobre Serbia en el debut.

Tras abandonar su enfoque tradicionalmente defensivo para dar rienda suelta al talento ofensivo del equipo contra Serbia, el lunes dio un paso atrás y apostó por el músculo en el centro del campo por encima de la creación, optando por juntar a Fred con su compañero del Manchester United Casemiro.

Trató de impulsar a Paquetá hacia un papel de creador de juego, pero el resultado deseado no se materializó. Tite no tardó en darse cuenta de que sustituir a un jugador talentoso como Neymar por dos centrocampistas lentos no era el camino y dio entrada al delantero Rodrygo desde el banquillo tras el descanso.

A partir de ahí, Brasil se pareció por fin al equipo agresivo que cautivó al mundo contra Serbia.

"Hay un abanico de opciones porque hay un proceso de construcción de cuatro años. Lo que ganó fue el proceso, fue el tiempo de cuatro años de utilizar a los futbolistas para que puedan desarrollarse, ser naturales, incluso jóvenes, aprovechando sus clubes y dándoles oportunidades", dijo Tite tras el partido.

Con su compañero Rodrygo cerca de la delantera, llegó el momento de que Vinícius Jr. demostrara por qué es una de las principales estrellas emergentes del mundo, superando a los rivales sin esfuerzo y poniendo a todo el estadio en pie cada vez que tocaba el balón.

El jugador de 22 años marcó el gol de la victoria del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, y quedó octavo en la votación del Balón de Oro el mes pasado, lo que lo eleva a la categoría de estrella mundial en su quinta temporada con el gigante español.

Comparte muchas similitudes con el joven Neymar. Juega en la misma posición que su ídolo ocupó en Santos y en Barcelona, y atrae la atención de sus rivales como sólo pueden hacerlo quienes rompen el molde.

Vini puede ser a veces un poco caótico y cometer errores tontos por falta de atención y decisiones precipitadas. Pero siempre es peligroso, un creador de juego que todo equipo sueña con tener.

Tite debería confiar en Vinícius Jr. en el futuro y mantener la mentalidad agresiva a la hora de elegir su equipo. Cuenta con una nueva generación de grandes talentos en la delantera, y después de dos partidos está claro que esa es la mayor fortaleza de Brasil en su búsqueda del sexto título mundial.

