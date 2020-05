Alberto Fernández es un futbolero de ley. Es fanático de Argentinos Juniors y, además, ha practicado durante toda su vida este deporte que cautiva a gran parte de la población. De hecho, en diálogo con TNT Sports, el presidente de la Nación reveló cuál es su puesto preferido dentro de la cancha.

"He jugado toda la vida al fútbol. Mirá, la verdad es que donde más me destaqué fue atajando. Sigo atajando hasta el día de hoy, es una metáfora. Es lo que me tocó en suerte. Hoy tengo un duelo enorme, acá en Olivos hacemos partidos. Ahora no, por la cuarentena y demás. Está el equipo de Casa de Gobierno contra los Ministros", enfatizó Alberto, quien procedió a revelar detalles de sus dotes bajo los tres palos.

"Ahora tengo 61 años, te darás cuenta que juego como puedo. El otro día, el 'Chino' Navarro (que también ataja) me dice '¡no sé como podés volar, yo no puedo volar más! Ya somos post veteranos, pero nos divertimos", enfatizó Fernández, quien fue entrevistado por la periodista Ángela Lerena a través de Instagram.