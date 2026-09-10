Video: Nico Paz dio dos asistencias en el histórico debut del Como en Champions League

El futuro de la Selección Argentina: Nico Paz brilló en el histórico debut del Como 1907 en Champions League.

Nico Paz fue protagonista en el histórico debut del Como 1907 en la Champions League, que es también el primer partido de la institución en la máxima competición de clubes en Europa. El volante de la Selección Argentina repartió dos asistencias en la contundente victoria por 4 a 1 frente al RB Leipzig en condición de local: la primera para que Assane Diao convierta el 3 a 0 y otra para que su compatriota Máximo Perrone decrete sobre el final del encuentro el resultado definitivo.

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Video: así fueron las asistencias de Nico Paz en el histórico triunfo del Como en Champions

¿Cómo es el formato actual de la Champions League?

El torneo continental mantiene su dinámico sistema de competencia con 36 clubes integrados en una tabla de posiciones única:

Octavos de final directos: Los equipos que finalicen entre el 1° y el 8° puesto clasificarán de forma directa a la fase de eliminación directa. Playoffs eliminatorios: Los clubes ubicados entre el 9° y el 24° lugar disputarán una eliminatoria de ida y vuelta para completar los 16 mejores del continente. Eliminación definitiva: Aquellos conjuntos que terminen del 25° al 36° puesto quedarán automáticamente eliminados de toda competición europea, sin opción de caer a la Europa League.

El camino culminará el próximo 5 de junio, cuando el estadio Metropolitano de Madrid albergue la gran final que coronará al nuevo rey de Europa.

La 10 de Messi en la Selección Argentina será para Nico Paz, si sigue Lionel Scaloni

"Fede" Bueno comunicó en ESPN que "si Scaloni renueva (el contrato) al frente de la Selección, ya tiene resuelto quién va a llevar la 10, quién va a ser el heredero de la 10". Al mismo tiempo, aclaró que se trata de "alguien que todavía no la usó" y les propuso a sus compañeros en el piso que arriesgaran quién iba a ser.

Cuando sus colegas mencionaron erróneamente a Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada, Bueno sentenció que "la 10 post Messi, si Scaloni sigue siendo el técnico de la Selección Argentina, va a ser para Nico Paz". "Está bien...", coincidió finalmente el conductor Gustavo López.

La despedida de Nico Paz para Messi tras su retiro de la Selección Argentina

A través de un posteo en el feed de su cuenta oficial de Instagram (@nicopaz1o), donde tiene casi cuatro millones de seguidores, el joven mediapunta nacido en Tenerife escribió:

Desde que tenía 4 años veía todos tus partidos junto a mi padre y hacíamos cálculos juntos para ver si me daba tiempo a jugar contigo, y decíamos que era imposible, pero gracias a Dios pude cumplir mi sueño y compartir contigo tus últimos pasos en la selección.

Gracias por todo lo que has hecho por la selección, y por enseñarme a mí y a millones de personas a seguir luchando cuando las cosas no salen bien. Cuando millones de personas te putearon, y sin tener que demostrarle nada a nadie, decidiste seguir luchando y al final conseguiste lo que tanto te merecías.

Gracias por todo y a seguir disfrutando de lo que más te gusta, el fútbol, que nosotros seguiremos disfrutando viéndote.