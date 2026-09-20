Video: los goles de Lozano y Merentiel para el triunfo de Boca ante San Lorenzo

En una ráfaga, Boca Juniors se adelantó en dos ocasiones en el marcador ante San Lorenzo en el partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. A los doce minutos del complemento, Leandro Lozano, que venía de anotar el tanto de la clasificación ante Sao Paulo por Copa Sudamericana, apareció en el borde del área y con un zurdazo potente abrió el marcador en el Nuevo Gasómetro.

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Minutos después, Lautaro Blanco hizo una gran jugada individual por el sector izquierdo y lanzó un centro rasante para la llegada de Miguel Merentiel, quien empujó la pelota para el 2 a 0. El cuadro azulgrana juega con uno menos desde la primera media hora de partido por la expulsión de Manuel Insaurralde.

Cómo ver San Lorenzo vs. Boca: hora, TV en vivo y streaming online

El partido será en el Nuevo Gasómetro el domingo 20 de septiembre del 2026 a las 14.45 horas, con el arbitraje de Nazareno Arasa. La transmisión en vivo en la televisión será por el canal TNT Sports, mientras que el streaming online irá por TNT GO, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Las formaciones de San Lorenzo y Boca

San Lorenzo: José Devecchi; Danilo Arboleda, Guzmán Corujo, Emiliano Amor; Ezequiel Herrera, Nicolás Tripichio, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Facundo Farías; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Rubén Darío Insúa.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Miguel Ángel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Así llegaron San Lorenzo y Boca al partido

El "Ciclón" llegaba de empatar 1-1 en otro clásico frente a Independiente como visitante, en el debut de Rubén Darío Insúa en su tercer ciclo como entrenador. Por su parte, el cuadro dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena consiguió un gran envión anímico luego de la clasifiación a las semifinales de la Copa Sudamericana contra San Pablo, en el estadio Morumbí de Brasil.

Con una sola competencia en disputa, por ahora el "Cuervo" está fuera de la zona de clasificación en el Grupo B, ya que marcha décimo con 11 unidades en 9 jornadas. Hasta ahora, ganó tres cotejos, igualó dos y cayó en cuatro. En la anual, se ubica 20° y tampoco se clasifica a las Copas del 2027.

Por el momento, el "Xeneize" clasifica a los octavos de final del certamen nacional con 14 puntos en 9 fechas como sexto en la tabla, luego de tres victorias, cinco empates y apenas una derrota. Además, está en la semifinal de la Sudamericana (enfrentará a Vasco da Gama de Brasil) y en los cuartos de final de la Copa Argentina, en la que se medirá con Racing en Rosario. En la anual, se coloca 4° y en zona de Copa Sudamericana 2027.

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