Una figura del Vélez líder dejó una gran enseñanza por la educación en Argentina: "Estudiar"

Una figura del Vélez líder dejó una gran enseñanza: "Estudiar".

Una figura del Vélez Sarsfield líder del fútbol argentino dejó una gran enseñanza vinculada con la educación, en pleno debate por el recorte presupuestario del gobierno nacional de Javier Milei a las universidades. En la conferencia que les dio a los jóvenes de la UAI (Universidad Abierta Interamericana) de la Ciudad de Buenos Aires, Thiago Fernández fue contundente y ejemplar con relación a lo que significa aprender en la vida.

El atacante de 20 años es una de las revelaciones de la Liga Profesional de Fútbol 2024 en el equipo dirigido por Gustavo Quinteros, que está en la cima de la tabla de posiciones a diez fechas del final del torneo de la Primera División. Como una de las máximas promesas del deporte más popular del país, fue invitado a darles una charla a los chicos y contó qué significó para él la educación desde pequeño.

El ejemplar mensaje de Thiago Fernández, estrella de Vélez, sobre la educación: "Te abre la cabeza"

El mediapunta aseguró en la UIA que “estudiar ayuda a distraerse de lo que uno está viviendo, te abre la cabeza en muchas cosas". De hecho, detalló: "Yo en el último tiempo empecé a trabajar con una psicóloga". En la misma línea, reconoció que "la presión que vive un jugador de alto rendimiento es complicada", por lo que "uno busca la mayor cantidad de herramientas para estar bien...".

Las marchas en defensa de la educación pública siguen en toda la Argentina.

Fernández aseveró que por "la cantidad de presiones que hay", van creciendo "el nerviosismo y la ansiedad" en un futbolista profesional, por lo que "si no estás bien mentalmente, repercute también en lesiones". Y concluyó, muy firme y convencido: "No sólo los jugadores deberían tener un psicólogo a su lado, sino que la mayoría de las personas deberían ir a terapia. Yo empecé hace poco y me ayudó mucho”.

Los números de Thiago Fernández en Vélez

39 partidos oficiales.

2231 minutos acumulados.

5 goles.

9 asistencias.

2 amonestaciones.

El nuevo paro universitario en el punto más fuerte del conflicto

En el marco de las tomas que se mantienen en cerca de 100 facultades de universidades nacionales de todo el país, estudiantes de distintas casas de estudio realizaron el miércoles movilizaciones contra el veto del presidente Milei a la ley de presupuesto y la posterior ratificación del Congreso. Las marchas fueron en la previa del paro nacional convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales para este jueves, el segundo desde el ataque de parte de la Cámara de Diputados, que contará con el apoyo de alumnos de todo el país, que en algunos casos frenarán sus propias medidas de fuerza para no afectar el impacto de la de los docentes y no docentes.

Las movilizaciones en la Ciudad de Buenos Aires y en La Plata fueron masivas, como se vio en las imágenes que circularon en redes sociales. En la Ciudad, la marcha convocada por los 13 centros de estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fueron desde la Plaza Houssay hasta el Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación, comandada por Carlos Torrendell; en La Plata, la movilización fue hacia la Plaza Moreno.

"Lamentablemente no hemos recibido una respuesta (del Gobierno), a pesar de haber realizado esta movilización, que fue sumamente masiva, con una participación muy grande de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires", explicó a El Destape Isabel González Puente, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (Cefyl).

Hoy, en apoyo al paro de trabajadores docentes y no docentes, algunas de las facultades que permanecen tomadas cerrarán sus puertas para reabrirlas el viernes. "La facultad va a permanecer cerrada bajo control estudiantil, obviamente, porque sigue tomada, pero nos parece importante que el paro de los trabajadores no docentes y docentes, que son los que están siendo más afectados por esta situación de ajuste presupuestario, tenga impacto y tenga relevancia. Por lo cual mañana Puan va a permanecer cerrada y el viernes retomaremos las actividades académicas con clases públicas en la calle nuevamente, con distintas actividades culturales y artísticas durante todo el día para seguir poniendo en agenda este reclamo", agregó la presidenta del Cefyl.