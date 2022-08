Vélez se despertó en el final y venció a Talleres en un partidazo por la ida de Copa Libertadores

Vélez Sarsfield y Talleres de Córdoba se enfrentaron por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Partidazo en Liniers.

Vélez Sarsfield se enfrentó a Talleres de Córdoba este miércoles por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América en el José Amalfitani. El local vencía por 2-0, con un doblete de Lucas Janson; pero descontó Michael Santos y Rodrigo Garro lo empató para "La T". Sobre el cierre, Julián Fernández salvó al "Fortín" y puso el 3-2 final.

El vencedor de esta serie se verá las caras con el ganador de Flamengo vs. Corinthians, quienes ya disputaron el primer partido. La victoria quedó en manos del "Mengao", que se impuso 2 a 0 en condición de visitante y está muy cerca de clasificar a semifinales. La otra llave espera por los que avancen de los cruces Estudiantes de La Plata vs. Atlético Paranaense y Palmeiras vs. Atlético Mineiro.

El encuentro tuvo dos caras bien definidas. En el primer tiempo, Vélez fue mucho más y logró imponerse en el resultado a través de Lucas Janson. Talleres intentaba pero no logró llevar incomodidad.

Para el complemento, el entrenador cordobés modificó parte del esquema. Valoyes se convirtió en líder y tomó responsabilidades, además de aparecer más en el campo de juego. Cuando Talleres estaba más cerca del empate apareció, otra vez, Lucas Janson para el segundo gol.

Cuando todo parecía perdido, Talleres descontó y un par de minutos después Rodrigo Garro igualó el encuentro. Finalmente solo quedó el desnivel definitivo del juvenil Julian Fernández. La serie está abierta para la semana que viene en Córdoba.

En vivo Vélez vs Talleres

El 3-2 de Fernández en Liniers

El gol de Garro para el empate

El descuento de Michael Santos para Talleres

El 2-0 de Janson, máximo goleador del equipo de Liniers en la Copa Libertadores

El 1-0 de Lucas Janson

Formaciones de Vélez Sarsfield y Talleres de Córdoba

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Diego Godín, Matías De los Santos y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde y Santiago Cáseres; Luca Orellano, Walter Bou y Lucas Janson; Lucas Pratto. DT: Alexander Medina.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Matías Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Alan Franco, Rodrigo Villagra, Christian Oliva y Matías Godoy o Matías Esquivel; Diego Valoyes y Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.

Árbitro: Wilmar Roldán, de Colombia.