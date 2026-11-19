De cara al partido del próximo fin de semana ante Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana, el Vasco Arruabarrena tiene tan solo una duda que puede cambiar gran parte del esquema del equipo. La duda pasa por si efectivamente juega Tomás Aranda juega y vuelve a la titularidad. El director técnico de esta forma tiene una sola decisión en duda para el próximo partido.

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La decisión se tomara a partir del viernes después de los entrenamientos del jueves o el viernes, el Vasco va a tener que decidir cual será el titular para el partido ante Atlético Mineiro. A fines de agosto, Aranda sufrió una terrible lesión en el peroné de la pierna derecha y se perdió varios partidos. Ahora, el enganche y número 10 del equipo volvió a sumar minutos ante Defensa y justicia en la definición de la Tabla Anual. Además, tuvo un par de minutos ante Banfield por Copa Argentina.

En este sentido, también está en disputa por el lugar Alan Velasco, que es la opción más posible para muchos ya que tiene un largo andar consecutivo en el fútbol argentino. Si bien no es una de las piezas más importantes del equipo, lo cierto es que tiene un buen nivel desde hace varios encuentros y posiblemente esté listo para ganarle el puesto a Tomás Aranda. En este mismo sentido, el que no entra en la disputa es Leonel Flores ya que Sebastián Villa tiene todos los números para ganarse el puesto en lugar de Leonel Flores.

Qué piensa el Vasco Arruabarrena

Con respecto al viaje, el "Vasco" explicó que fue un viaje un poquito más largo de lo habitual, pero que ya llegaron para preparar el encuentro y decir presente el sábado, agregando que más allá de la humedad y el calor, "se trata de una final y hay que saber jugarla".

Respecto a Atlético Mineiro, el director técnico evitó confiarse por el mal presente futbolístico del conjunto brasileño y "le dio crédito por haber alcanzado la instancia decisiva", señaló que "el rival llegó por sus cualidades al igual que Boca" y expresó su deseo de "estar mejor que ellos el sábado para demostrarlo en el campo", que es donde se definen las cosas.

La posible formación de Boca para la final de la Copa Sudamericana vs. Atlético Mineiro

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco o Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro: todos los detalles

El duelo entre el "Xeneize" y el conjunto brasileño tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. El encuentro que comenzará a las 19.30 de nuestro país enfrentará al elenco de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena que eliminaron a Vasco Da Gama en semifinales contra los comandados por Eduardo Domínguez que dejaron en el camino a Montevideo City Torque de Uruguay. En caso de que persista el empate en los 90 minutos habrá alargue y si se mantiene la igualdad definirán por penales.