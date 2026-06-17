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Uruguayo Cavani rescindirá contrato con Boca Juniors, pero quiere seguir jugando: fuentes

17 de junio, 2026 | 20.45

El uruguayo Edinson Cavani rescindirá su contrato ‌y dejará Boca ‌Juniors después de una larga racha de lesiones que le impidieron jugar con normalidad en el último año, dijeron a Reuters fuentes del ​club argentino. 

"Hay ⁠un acuerdo para rescindir ‌su contrato ahora, y ⁠en los próximos ⁠días se firmará", dijo una fuente de la directiva del ⁠equipo. 

Cavani, que llegó a ​Boca en 2023 y ‌tiene contrato hasta ‌diciembre, jugó sólo dos partidos ⁠en el año debido a una hernia de disco. 

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"Por las lesiones, no ​iba ‌a ser tenido en cuenta por (el nuevo DT Rodolfo) Arruabarrena, y se lo informaron", indicó otra fuente ⁠del club.

Pese a los problemas físicos, el "Matador" intentará recuperarse y seguir jugando. "Se siente bien y tiene ganas", señaló un portavoz del futbolista.

Cavani, uno de los ‌máximos goleadores en actividad del fútbol mundial, se destacó en el PSG, Napoli, Palermo, Manchester United y Valencia antes de ‌llegar a Boca, donde jugó 81 partidos y anotó 28 goles.

Con ‌la selección ⁠de Uruguay participó de cuatro Mundiales entre ​2010 y 2022, además de cinco Copas América.

Con información de Reuters

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