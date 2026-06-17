Uruguayo Cavani rescindirá contrato con Boca Juniors, pero quiere seguir jugando: fuentes

El uruguayo Edinson Cavani rescindirá su contrato y dejará Boca Juniors después de una larga racha de lesiones que le impidieron jugar con normalidad en el último año, dijeron a Reuters fuentes del club argentino.
"Hay un acuerdo para rescindir su contrato ahora, y en los próximos días se firmará", dijo una fuente de la directiva del equipo.
Cavani, que llegó a Boca en 2023 y tiene contrato hasta diciembre, jugó sólo dos partidos en el año debido a una hernia de disco.
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"Por las lesiones, no iba a ser tenido en cuenta por (el nuevo DT Rodolfo) Arruabarrena, y se lo informaron", indicó otra fuente del club.
Pese a los problemas físicos, el "Matador" intentará recuperarse y seguir jugando. "Se siente bien y tiene ganas", señaló un portavoz del futbolista.
Cavani, uno de los máximos goleadores en actividad del fútbol mundial, se destacó en el PSG, Napoli, Palermo, Manchester United y Valencia antes de llegar a Boca, donde jugó 81 partidos y anotó 28 goles.
Con la selección de Uruguay participó de cuatro Mundiales entre 2010 y 2022, además de cinco Copas América.
Con información de Reuters