Uruguayo Cavani rescindirá contrato con Boca Juniors, pero quiere seguir jugando: fuentes

Edinson Cavani llega antes de un partido de Boca Juniors en la fase de grupos del Mundial de Clubes de la FIFA 2025

El uruguayo Edinson Cavani rescindirá su contrato ‌y dejará Boca ‌Juniors después de una larga racha de lesiones que le impidieron jugar con normalidad en el último año, dijeron a Reuters fuentes del ​club argentino.

"Hay ⁠un acuerdo para rescindir ‌su contrato ahora, y ⁠en los próximos ⁠días se firmará", dijo una fuente de la directiva del ⁠equipo.

Cavani, que llegó a ​Boca en 2023 y ‌tiene contrato hasta ‌diciembre, jugó sólo dos partidos ⁠en el año debido a una hernia de disco.

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"Por las lesiones, no ​iba ‌a ser tenido en cuenta por (el nuevo DT Rodolfo) Arruabarrena, y se lo informaron", indicó otra fuente ⁠del club.

Pese a los problemas físicos, el "Matador" intentará recuperarse y seguir jugando. "Se siente bien y tiene ganas", señaló un portavoz del futbolista.

Cavani, uno de los ‌máximos goleadores en actividad del fútbol mundial, se destacó en el PSG, Napoli, Palermo, Manchester United y Valencia antes de ‌llegar a Boca, donde jugó 81 partidos y anotó 28 goles.

Con ‌la selección ⁠de Uruguay participó de cuatro Mundiales entre ​2010 y 2022, además de cinco Copas América.

Con información de Reuters