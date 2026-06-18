Una Inglaterra liberada responde a la llamada de Tuchel y pone el punto de mira en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo L - Inglaterra vs Croacia

Para cuando el Daily Star los había bautizado como los "Dallas Wow Boys", Inglaterra ya había estado a la altura de las expectativas generadas de cara al Mundial, y fueron unas palabras ‌contundentes de Thomas Tuchel en el descanso ‌las que ayudaron a convertir esa promesa en algo mucho más rotundo.

"Aunque perdamos, lo haremos a nuestra manera", dijo el seleccionador de Inglaterra a sus jugadores con el marcador 2-2 frente a Croacia, un partido que amenazaba con caer en la incertidumbre que tantas veces ha frenado al combinado británico en los grandes torneos.

Lo que siguió en la segunda parte de la emocionante victoria de Inglaterra por 4-2 en el AT&T Stadium -que normalmente es el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL- fue menos un ajuste táctico que ​un cambio de mentalidad. Y ⁠el resultado fue uno de los más decisivos del Mundial hasta la fecha.

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Los jugadores describieron un discurso ‌que les instó a liberarse de las ataduras, aceptar el riesgo y dar rienda ⁠suelta a la intensidad que Tuchel había prometido desde que ⁠asumió el cargo.

"Nos dijo que nos quitáramos las ataduras, que nos calmáramos y que nos lanzáramos", afirmó el capitán Harry Kane. "¿Qué es lo peor que puede pasar?".

El efecto fue inmediato. Inglaterra, a la que tan a ⁠menudo se ha asociado con la estructura por encima de la espontaneidad en los últimos torneos, ​salió a la segunda parte con una nueva claridad y agresividad.

El ritmo ‌se aceleró, la presión se intensificó y el juego ‌ofensivo se volvió fluido en lugar de entrecortado. Al final, llegaron cuatro goles y una victoria ⁠contundente, una actuación tan notable por su intención como por su ejecución.

También puso de manifiesto un cambio de filosofía. Bajo la dirección de Tuchel, Inglaterra parece dispuesta a aceptar la incertidumbre en lugar de protegerse de ella. Mientras que las anteriores versiones del equipo valoraban el control por encima de todo, este equipo ​parecía liberado, dispuesto ‌a imponerse en lugar de limitarse a contener.

"HEY JUDE"

Jude Bellingham, que fue un asunto de conversación antes del partido, cuando algunos opinaban que Morgan Rogers debería ser titular en lugar del jugador del Real Madrid, marcó y pareció contener las lágrimas cuando los miles de aficionados ingleses entonaron a voz en grito la canción de los Beatles "Hey Jude" tras el pitazo final.

"Para ⁠mí, personalmente, fue bonito dejar a un lado todo ese ruido y demostrar a mi país y a mis compañeros lo comprometido que estoy para ayudar a que intentemos ganar los partidos", declaró el jugador de 22 años a la BBC.

Los dos últimos partidos de la fase de grupos de Inglaterra serán contra Ghana el martes y contra Panamá cuatro días después, lo que, al menos sobre el papel, debería suponer un reto menor que el que planteó Croacia, lo que dará a Tuchel la oportunidad de rotar a algunos jugadores.

El miércoles surgieron dudas sobre ‌la lesión del centrocampista Declan Rice, que tuvo que abandonar el terreno de juego cojeando en la segunda parte.

"Estoy perfectamente", declaró Rice a ITV, cuyo preciso saque de esquina en la primera parte propició el segundo gol de Kane. "Es lo mismo que he estado tratando de sobrellevar en la segunda mitad de la temporada con el Arsenal: pequeños dolores neurológicos aquí y allá. Pero fue solo por precaución y volveré a estar en el ‌campo contra Ghana".

Por supuesto, hay que matizar esta contundente victoria de Inglaterra. Se trata de un solo partido, incluso de una sola parte, y los torneos rara vez se ganan solo con un buen comienzo. Pero el ambiente en ‌torno a Inglaterra parece haber ⁠cambiado y quizá los "Wow Boys" hayan redescubierto una sensación de libertad en el escenario más importante.

Queda por ver si ese enfoque resulta sostenible frente a rivales más fuertes. Lo ​que está claro es que, en una noche sofocante en Arlington, Texas, unas pocas y sencillas palabras en el descanso ayudaron a desencadenar una actuación que Inglaterra llevaba mucho tiempo esperando ver y que, tal vez, apuntaba hacia lo que aún podría llegar a ser esta campaña en el Mundial.

(Editado en español por Carlos Serrano)