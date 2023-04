El nuevo Comité de Fútbol de la UEFA busca claridad y cambios en la norma sobre las manos

El Comité de Fútbol de la UEFA ha pedido más claridad en la norma sobre el contacto de la mano con el balón y ha recomendado cambios para la próxima temporada tras celebrar su reunión inaugural en la ciudad suiza de Nyon, sede del organismo rector del fútbol europeo.

El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó la creación del Comité de Fútbol, que incluye a directivos como Carlo Ancelotti y José Mourinho y a exjugadores como Paolo Maldini y Luis Figo, para que emita opiniones independientes sobre temas relacionados con el fútbol.

Esta semana emitió recomendaciones tras debatir la norma sobre las manos, en concreto el aspecto que establece que no todo toque del brazo o la mano con el balón es infracción.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"(El Comité) recomienda que la UEFA aclare que no debe señalarse infracción de mano a un jugador si el balón es previamente desviado de su propio cuerpo y, en particular, cuando el balón no se dirige hacia la portería", señaló.

"En el mismo sentido, (el Comité) recomienda que no todas las jugadas de mano conlleven automáticamente una amonestación después de cada disparo a puerta, como prevén las directrices actuales".

El Comité también señaló que la UEFA debería ponerse en contacto con el organismo regulador del fútbol, el International Football Association Board (IFAB), para modificar la ley sobre la expulsión de jugadores por decisiones relacionadas con el contacto de la mano con el balón.

Sugirió que un jugador sea expulsado por impedir una ocasión de gol sólo si toca "deliberada e intencionadamente" el balón con la mano o el brazo.

"En caso de otras infracciones de mano, los jugadores sólo deben ser amonestados", añadió.

Con información de Reuters