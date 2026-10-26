El lamento de Jonatan Castellano por el toque con su compañero en Rosario: "Me hace perder"

Jonatan Castellano llegó a la tercera fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera en el octavo lugar de la tabla, con la esperanza de recuperar terreno en las citas finales, pero su carrera se hecho a perder bastante rápido este domingo en Rosario. El oriundo de Lobería estaba luchando por mantenerse entre los diez primeros cuando tuvo un toque con Marco Dianda que le quitó rendimiento al Dodge Challenger SRT Hellcat y lo hizo terminar en el vigesimoquinto lugar.

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De ahí que tras la carrera, el piloto loberense haya manifestado su lamento por haber perdido puntos valiosos tras el incidente con su compañero en la tercera vuelta, lo que lo hizo retroceder aun más en la tabla. “Una lástima, veníamos entre los diez para seguir sumando, no estábamos para ganar ni mucho menos y un toque con mi compañero de equipo me hace perder muchos puntos y a él también obviamente”, comenzó Castellano en diálogo con Carburando.

A continuación, el piloto de Galarza Racing relató cómo se dio el incidente con el cordobés, que terminó en el decimosexto puesto. “Llegamos a la par, él se cierra un poco para agarrar el piano y yo para no pegarle subo las cuatro ruedas al piano, cuando caigo él queda por adentro porque tenía autos adelante y me lo llevo puesto”, reconoció el bonaerense, que advirtió que algo tuvo que pasar con el coche producto del impacto.

“Entiendo que después del toque algo habrá quedado mal porque el auto iba muy mal. Trabajaremos para ver qué pasó”, agregó el ganador de la fase regular del campeonato. Como consecuencia de esto, Castellano cayó al noveno lugar de la tabla con 72.5 puntos, lejos de los 116.5 de Julián Santero, que es líder provisorio de la Copa de Oro debido a que no obtuvo la clasificación de manera directa.

A pesar de esto, Jonatan no baja los brazos cuando todavía quedan dos fechas por delante, de manera tal que advirtió que tiene fe con recuperarse y cerrar el campeonato de la mejor manera posible. “Quedan dos fechas todavía pero no hay margen de error, se zafa porque muchos de los candidatos vienen teniendo problemas, en condiciones normales ya estaríamos afuera”, cerró.

El bonaerense no ha ganado ni una carrera en el año.

¿Cuándo vuelve a correrse el TC?

Tras la victoria de Mauricio Lambiris en Rosario, la Copa de Oro del TC se retomará el 15 de noviembre con la decimocuarta fecha, a desarrollarse en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto en Córdoba. Cabe mencionar que será la penúltima fecha antes de la definición en La Plata, por lo que también será el escenario para que se terminen de definir los clasificados de último minuto.