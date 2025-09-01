Pumas UNAM saca agónico triunfo con primer gol de galés Ramsey en torneo mexicano

CIUDAD DE MÉXICO, 31 ago - Pumas UNAM sacó el domingo un agónico triunfo en tiempo de reposición gracias al primer gol del galés Aaron Ramsey ante Atlas en la séptima jornada del torneo Apertura del fútbol mexicano.

El club de la Universidad Nacional Autónoma de México, que registraba tres empates consecutivos desde su última victoria el 25 de julio cuando venció a Querétaro, llegó a nueve puntos para ubicarse en el décimo lugar general.

Pumas dominó el partido disputado en el estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, y generó algunas opciones de gol que no concretaron.

Cuando parecía que Pumas sumaba otro empate, Ramsey anotó el gol de la victoria a los 92 minutos cuando remató de volea en el área chica un tiro de esquina enviado desde el sector derecho.

La jornada se completará más tarde cuando Necaxa visite a Tijuana.

El sábado, América registró su cuarto triunfo consecutivo en el torneo tras ganar 2-0 a Pachuca, Cruz Azul venció 2-1 como visitante a Guadalajara, Tigres UANL derrotó 1-0 en su visita a Santos Laguna y León goleó 3-0 a Querétaro.

En el inicio de la jornada, el actual campeón Toluca goleó el viernes 3-1 como visitante al Atlético de San Luis, Monterrey se consolidó como líder tras registrar su sexto triunfo consecutivo al golear 4-2 en su visita a Puebla, y Bravos de Ciudad Juárez ganó 1-0 a Mazatlán.

Con información de Reuters