Swiatek gana a Zhu en la búsqueda de su primer título en Wimbledon; Williams tropieza

Iga Swiatek, número uno del mundo, se clasificó el lunes para la segunda ronda de Wimbledon tras derrotar a la china Zhu Lin, en el inicio de su andadura hacia el primer título de un Grand Slam sobre hierba, mientras que Venus Williams se despidió a las primeras de cambio en su vigésimocuarta participación.

La polaca de 22 años, que ganó el Abierto de Francia por tercera vez el mes pasado para sumar cuatro coronas del Grand Slam, aún no ha superado la cuarta ronda del torneo londinense.

Swiatek, que venció por un contundente 6-1 y 6-3, se movió bien y no dio muestras de los efectos de la enfermedad que la dejó fuera de la semifinal de Bad Homburg el viernes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Creo que he hecho un buen trabajo", declaró la excampeona junior de Wimbledon. "Me siento muy bien después de Roland Garros. Después de Roland Garros me tomé un tiempo para valorar lo sucedido".

La cinco veces campeona y exnúmero uno del mundo Venus Williams regresó a Wimbledon un cuarto de siglo después de su primera victoria sobre el césped del All England Club, pero no pudo recuperar la vieja magia y fue derrotada en primera ronda por la ucraniana Elina Svitolina.

La estadounidense de 43 años, cuyo último título de Wimbledon fue en 2008 contra su hermana Serena, ganó los dos primeros juegos, pero pareció estar en serios problemas en el siguiente cuando su rodilla derecha vendada se dobló mientras se movía para interceptar una volea.

Williams, también ganadora del título en 2000, 2001, 2005 y 2007, terminó cayendo 6-4, 6-3, a pesar de que recuperó su viejo espíritu guerrero tras recibir tratamiento. Svitolina, de 28 años, ya había nacido cuando Venus apareció por primera vez en Wimbledon, a diferencia de 53 jugadoras en el cuadro femenino.

La multitud ofreció mucho aliento a la estadounidense y un fanático gritó "Aún lo tienes, Venus", mientras la tenista luchaba por extender el partido de individuales de Grand Slam número 355 de su carrera, una gesta superada solo por su hermana Serena (423).

Sin embargo, Svitolina, exnúmero tres del mundo y que disfrutó de un regreso de cuento de hadas de su licencia de maternidad al llegar a los cuartos de final del Abierto de Francia el mes pasado, finalmente resultó ser un escollo demasiado grande cuando tomó una ventaja de 5-1.

Por su parte, la argentina Nadia Podoroska le ganó a la checa Tereza Martincova por 3-6, 7-6 (7-5) y 6-4 tras casi dos horas y media de juego. En la próxima ronda se medirá con la bielorrusa Victoria Azarenka, que por su parte superó a la china Yue Yuan por 6-4, 5-7 y 6-4.

En otro de los partidos del día, la estadounidense Jessica Pegula le ganó en tres sets a su compatriota Lauren Davis.

Con información de Reuters