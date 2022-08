Us Open 2022: el duro cuadro para los argentinos en el último Abierto del año

Los argentinos y lo máximos candidatos a llevarse el US Open ya conocen quiénes serán sus rivales en el torneo que comenzará a partir del 29 de agosto.

El 29 de agosto comenzará el US Open y los argentinos ya concoen sus rivales. Entre los más destacado, Sebastián Báez enfrentará al español Carlos Alcaraz.

Este jueves 25 de agosto se sorteó el cuadro pincipal del US Open que se pondrá en marcha el próximo lunes 29 de agosto y los argentinos, que no tuvieron mucha suerte, tendrán duros partidos en la primera ronda del último Grand Slam del año. Conocé en detalle cómo serán estos enfrentamientos y el de los candidatos a llevarse el título.

El sorteo del US Open para los argentinos

Diego Schwartzman es el mejor preclasificado argentino (16°) y enfrentará a Jack Sock.

Los argentinos, con Diego Schwartzman como mejor preclasificado (16°), deberán afrontar complicados encuentros, al menos en la previa. Entre los más destacados, Francisco Cerúndolo enfrentará al británico Andy Murray, mientras que Sebastián Baéz se cruzará con uno de los aspirantes y la joya del circuito, el español Carlos Alcaraz.

Además de ellos, hay otros que siguen en carrera la qualy y luchan por entran al cuadro principal del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King: entre los que se encuentran Federico Delbonis, Andrea Collarini, Facundo Bagnis y Facundo Mena.

El sorteo del US Open para los máximos candidatos

Daniil Medvedev, número 1 del mundo, enfrentará en primera ronda a Stefan Kozlov. Defiende el título obtenido en 2021.

Los mejores preclasificados tienen, a priori, rivales que deberían pasar sin demasiado problema, salvo el mencionado caso de Alcaraz que enfrentará a Báez. El número 1 del mundo, el ruso Daniil Medvedev que defiende el título, se medirá ante el estadounidense Stefan Kozlov, mientras que Rafael Nadal hara su debut ante el australiano Rinky Hijikata. Hay que recordar que el serbio Novak Djokovic, sexto en el escalafón mundial, no disputará el torneo por no cumplir con las regla de no estar vacunado por COVID-19.

El sorteo del US Open para las máximas candidatas

Iga Swiatek, la polaca número 1 del ránking, se medirá ante Jasmine Paolini.