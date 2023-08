Thiem vence a Bublik y logra su primera victoria en un Grand Slam desde 2021

Dominic Thiem saboreó este lunes su primera victoria en un partido de Grand Slam desde 2021 en su coto de caza más propicio, al derrotar al kazajo Alexander Bublik para alcanzar la segunda ronda.

Thiem rompió el dominio del Grand Slam de Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic al ganar el título de 2020 en Nueva York, pero una lesión en la muñeca al año siguiente lo apartó durante meses y otras molestias lo llevaron a caer al puesto 352.

El austriaco, ahora número 81 del "ranking", ha sufrido una mala racha en los grandes torneos desde que alcanzó la cuarta ronda del Abierto de Australia hace dos años y dijo que vencer a Bublik 6-3 6-2 6-4 le hizo sentir especial.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Sí, ha sido un partido muy bueno, básicamente desde el primer momento. Es una victoria muy especial, porque es la primera desde hace dos años y medio en Grand Slam", dijo Thiem a la prensa.

"Creo que, no sé, seis o siete Grand Slam sin ganar un partido. Así que es genial. Especialmente aquí, en el Abierto de Estados Unidos, con todo el pasado y todos los recuerdos que tengo aquí."

Thiem dijo que poco a poco había recuperado toda la fuerza en su muñeca, pero redescubrir su confianza resultó ser un desafío después de su regreso en marzo de 2022.

"La confianza física está ahí. Desde la lesión he jugado muchos torneos. Hice muchos entrenamientos. También he vuelto a cargar mucho la muñeca. Está completamente bien", dijo Thiem, que se enfrentará a continuación al estadounidense Ben Shelton.

"La parte mental no fue fácil de recuperar. No estaba haciendo el mismo trabajo al que estaba acostumbrado antes de la lesión, eso no fue fácil."

"Con cada éxito, cada partido, especialmente con éxitos mayores o semanas mejores como las que tuve en Austria cuando jugué mi primera final, o también aquí... ayuda mucho en el aspecto mental y a volver a tener plena confianza en la muñeca."

Con información de Reuters