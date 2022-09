Se sacó: Nick Kyrgios explotó de bronca luego de quedar eliminado del US Open

El tenista australiano Nick Kyrgios explotó de bronca tras la eliminación en el US Open y rompió dos raquetas.

El tenista Nick Kyrgios explotó de bronca tras quedar afuera del US Open en los cuartos de final de dicho certamen. El australiano cayó ante su par ruso, Karen Khachanov por 7-5; 4-6; 7-5; 6-7 (3) y 6-4, demostró su ira y luego lanzó frases muy picantes en conferencia de prensa. Lejos de ser protagonista por su nivel como en otras ocasiones, el deportista nuevamente lo fue por un hecho que poco tuvo que ver con lo deportivo.

Todo comenzó segundos después de que salude a su rival y al umpire tras el final del encuentro. Los jugadores se dieron la mano y, acto seguido, Kyrgios destrozó una raqueta. No le alcanzó con una, sino que luego tomó otra de su bolso y realizó la misma acción llamando la atención de los miles de espectadores que disfrutaron el encuentro. De esta manera, el oceánico perdió una nueva oportunidad de quedarse con un Grand Slam y a esto hizo referencia en sus dichos.

"Honestamente ya no me interesan los demás torneos. Siento que, ahora que tuve éxito en un grande, los demás torneos no valen nada. Lo único de lo que se acuerda la gente es si ganas o si pierdes. Creo que todos los demás torneos del años son una pérdida de tiempo", soltó Nick Kyrgios con respecto a los certámenes que los tenistas disputan. Es que claro, los Grand Slam son los más importantes de todos y el australiano lo sabe bien.

Con respecto a su derrota, que se dio después de eliminar al número 1 del ranking hasta el momento, Daniil Medvedev, el deportista nacido en Canberra sostuvo: "Lo que ocurrió es devastador, no sólo para mí sino para todos los que querían verme ganar. Me siento una mierda, defraudé a mucha gente. Siento que fracasé en este torneo".

Serena Williams le dijo adiós al tenis en el Us Open: el mundo se rindió a sus pies

Serena Williams se retiró del tenis después de una brillante carrera de más de 20 años y entró entre las mejores de la historia. Luego de la derrota de la noche del viernes ante la australiana Ajla Tomljanovic por la tercera ronda de US Open, la estadounidense de 40 años recibió mensajes de estrellas mundiales que la reconocieron como una inspiración de por vida.

El Rey de la NBA LeBron James, el mejor del golf Tiger Woods y el múltiple medallista olímpico de natación Michael Phelps fueron algunas de las figuras del mundo del deporte que le enviaron sentidos mensajes a Williams, quien le dijo adiós al tenis luego de ganar 73 títulos individuales y 4 medallas olímpicas.