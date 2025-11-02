Sabalenka supera a Paolini y Pegula a una Gauff propensa a los errores en las WTA Finals

La tenista estadounidense Jessica Pegula celebra tras ganar su partido de la fase de grupos contra su compatriota Coco Gauff en las WTA Finals

(Reuters) -La máxima favorita Aryna Sabalenka comenzó su campaña en las WTA Finals con una dominante victoria por 6-3 y 6-1 sobre Jasmine Paolini, mientras que la defensora del título Coco Gauff tuvo problemas con las dobles faltas y Jessica Pegula la derrotó por 6-3, 6-7(4) y 6-2 el domingo en Riad.

Sabalenka, ganadora del Abierto de Estados Unidos este año, conectó 11 aces y frustró a Paolini con potentes devoluciones cerca de la línea de fondo, y la italiana se mostró cada vez más cansada a medida que avanzaba el partido.

Sabalenka, número uno del mundo, ha ganado 60 partidos en el circuito este año.

"No importa el resultado, siempre sé que tengo que estar concentrada. Si le das a Paolini una oportunidad, ella tomará el control del partido", dijo Sabalenka tras el partido número 500 de su carrera. "Estaba concentrada, estaba tranquila y parece que todo estaba bajo control".

Sabalenka, cuatro veces campeona de Grand Slam, consiguió su primer break con un revés cruzado para ponerse 2-0 arriba.

Paolini puso en aprietos a la número uno del mundo con golpes bajos por el centro, mientras unas torpes devoluciones de derecha de Sabalenka golpearon la red en dos ocasiones, y la italiana conseguía un break crucial para reducir la ventaja de la bielorrusa a 4-3.

Pero Sabalenka, que fue subcampeona en la edición de 2022 de las WTA Finals, rompió de nuevo para ponerse 5-3 arriba, antes de conseguir cuatro aces en el siguiente juego para mantener su servicio y asegurar el set por 6-3.

Sabalenka ganó los siguientes cuatro juegos para construir una ventaja de 4-0 en el segundo set, que resultó ser inexpugnable para Paolini, dos veces finalista de Grand Slam, que sufrió su quinta derrota consecutiva ante la bielorrusa.

LAS DOBLES FALTAS PERJUDICAN A GAUFF

Gauff, ganadora de dos Grand Slams, cometió 17 dobles faltas y 45 errores no forzados de derecha al perder contra Pegula en el segundo partido del Grupo Steffi Graf.

El partido comenzó con cinco breaks consecutivos, hasta que Pegula logró mantener su servicio para ponerse 4-2 arriba. Gauff salvó dos puntos de set, pero sus problemas con las dobles faltas en el último juego sellaron el primer set a favor de Pegula.

Gauff, tercera cabeza de serie, se recuperó en el segundo set, logrando cinco aces y obligando a Pegula a permanecer cerca de la línea de fondo. Gauff rompió pronto para colocarse con ventaja de 5-4, pero cometió dos dobles faltas y Pegula recuperó el break para situarse 5-5.

Gauff rompió de nuevo para ponerse 6-5 arriba y servir para el set, pero cometió tres dobles faltas consecutivas para perder el juego. Finalmente, la jugadora de 21 años se hizo con el set en el tie-break.

Pegula estaba mejor preparada para las tácticas de presión de Gauff en el tercer set, ya que la quinta cabeza de serie encontró el ángulo perfecto para una devolución de derecha desde la línea de fondo para ponerse 3-2 arriba con un break.

Gauff, en apuros, no pudo ganar otro juego, registrando 75 errores no forzados en los 112 puntos que perdió en el partido.

"Coco es una gran campeona, una gran competidora, una buena amiga, así que siempre es duro jugar contra ella (...) Hoy me he esforzado al máximo para ejecutar lo que he podido", dijo Pegula.

La número dos del mundo, Iga Swiatek, buscará su segunda victoria consecutiva en el Grupo Serena Williams cuando se enfrente el lunes a Elena Rybakina, mientras que Amanda Anisimova se mide a la también estadounidense Madison Keys.

Con información de Reuters