Sabalenka debuta en el Abierto de Australia con triunfo; Venus Williams cae eliminada

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka en acción durante su partido de primera ronda contra la francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah en el Abierto de Australia, en Melbourne Park, Melbourne, Australia.

La bielorrusa Aryna Sabalenka se vio presionada desde el principio en su intento por conquistar su tercer título en el Abierto de Australia, ‍pero logró acelerar su juego y ⁠superar finalmente a la francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah por 6-4 y 6-1 para alcanzar la segunda ronda el domingo.

La número uno del mundo llegó al partido en la Rod Laver Arena como la gran favorita, pero se encontró con un break en contra tras el primer juego y se vio en apuros durante todo el primer set por la astucia de la zurda Rakotomanga Rajaonah, a pesar de recuperar su saque.

"Creo que no empecé de la mejor manera posible. Ella apareció, estaba entusiasmada y ‌jugaba muy bien. Fue un comienzo complicado y estoy muy contenta ⁠de haber encontrado mi ritmo al final del ⁠primer set y sentirme un poco más segura", dijo Sabalenka.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No sabía mucho de ella, vi sus partidos anteriores, pero siempre es complicado jugar contra alguien a quien ‍no conoces realmente y además es zurda, pero estoy súper contenta de poder cerrar este partido en sets corridos", agregó.

Sabalenka, de 27 ⁠años, encontró finalmente su ritmo y reafirmó ‌el control, convirtiendo sus dificultades iniciales en poco más que una nota a pie de página cuando encontró su potencial habitual y remontó un 5-4, para cerrar el set con una enorme derecha que su rival devolvió larga.

Un break tempranero en el segundo set ayudó a Sabalenka a ponerse 3-0 arriba y ‌no hubo nada ‌que detuviera a la cuatro veces campeona de torneos del Grand Slam, que cerró la contienda en su tercer punto de partido para reservar un choque de segunda ronda con Bai Zhuoxuan, que venció a Anastasia Pavlyuchenkova.

En otro partido destacado de la jornada, Olga Danilovic remontó un 4-0 ​en contra en el set decisivo para derrotar a Venus Williams por 6-7(5), 6-3 y 6-4, eliminando a la veterana estadounidense en la primera ronda.

Williams, de 45 años, parecía en camino a ganar su primer partido de Grand Slam desde su victoria en la primera ronda de Wimbledon en 2021, pero su rival serbia ganó seis juegos seguidos en el último set para reservar su plaza en la segunda ronda.

Williams, siete veces ‍campeona de "majors" y que regresó al tenis la temporada pasada tras una pausa de 16 meses, recibió un "wildcard" para convertirse en la mujer de más edad en competir en el cuadro principal de individuales en su regreso al torneo después de cinco años.

Danilovic, de 24 años, ni siquiera había nacido cuando Williams debutó en el cuadro principal ​del Abierto de Australia en 1998, y el público del John Cain Arena ovacionó a la radiante estadounidense cuando entró en la pista.

"Estas cosas no pasan todos los días ​y jugar contra Venus Williams es algo que no puedo dar por sentado, pero había muchos nervios", dijo Danilovic en su entrevista en la pista. "En el ⁠4-0, me dije a mí misma: 'Sólo juega, sácalo todo y sólo juega punto a punto'. Estoy muy contenta de haberlo conseguido, pero ha sido un placer jugar contra una leyenda".

(Reporte adicional de Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)