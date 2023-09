Sabalenka avanza en el Abierto de EEUU con el primer puesto de la clasificación en el bolsillo

La bielorrusa Aryna Sabalenka se enfrentará el lunes a Daria Kasatkina en la cuarta ronda del Abierto de Estados Unidos con el objetivo de convertirse en la número uno del mundo.

La segunda clasificada alcanzó las semifinales en los dos Grand Slam anteriores tras su triunfo en el Abierto de Australia, y ahora superará a Iga Swiatek cuando se publique la última clasificación el 11 de septiembre, tras la sorprendente eliminación de la campeona de Nueva York el domingo.

Swiatek cayó por 3-6, 6-3 y 6-1 ante la excampeona del Abierto de Francia, Jelena Ostapenko, y Sabalenka, que tiene un récord de 20-2 en los majors este año, tratará de seguir adelante tras cumplir otro de sus principales objetivos de la temporada.

"Alcanzar el número uno mundial de la WTA en individuales es algo con lo que he soñado desde que era una niña cuando empecé a jugar al tenis", dijo Sabalenka, de 25 años.

"Es una sensación increíble unirme a la increíble lista de otras jugadoras de la WTA que lo han conseguido y es un gran honor poder llamarme a mí misma número uno."

Mientras Sabalenka encabezará la sesión vespertina en el Arthur Ashe Stadium, el campeón masculino vigente, Carlos Alcaraz, se enfrentará por la tarde al italiano Matteo Arnaldi, no clasificado, en su intento por conquistar su tercera corona de Grand Slam.

"Creo que estoy jugando a un buen nivel", dijo Alcaraz. "Me siento muy bien en la pista, muy cómodo. Siempre digo que puedo ser mejor, pero ahora mismo estoy muy contento con el nivel que estoy jugando".

Alcaraz ocupa el centro del escenario después de que las favoritas locales Madison Keys y Jessica Pegula se enfrenten en el primer partido del día en la pista principal, mientras que el alemán Alexander Zverev se mide al italiano Jannik Sinner para bajar el telón de la octava jornada.

En el estadio Louis Armstrong, la estadounidense Peyton Stearns espera mantener su racha soñada en Flushing Meadows eliminando a la campeona de Wimbledon, Marketa Vondrousova.

Los rusos Andrey Rublev y Daniil Medvedev también entrarán en acción contra el británico Jack Draper y el australiano Alex de Minaur respectivamente, mientras que un tentador encuentro entre Ons Jabeur y Zheng Qinwen dividirá sus partidos.

La tunecina Jabeur, apodada la "ministra de la Felicidad" de su país y una de las favoritas del público en el Abierto de Estados Unidos, se ha mantenido firme a pesar de la gripe, en su intento por convertirse en la primera mujer africana y jugadora árabe en ganar un título individual de Grand Slam.

"Es un torneo divertido. No es divertido empezar estando enferma", dijo la subcampeona del año pasado. "Siento que este torneo me está poniendo a prueba y me está demostrando que tengo mucha fuerza, que puedo llegar muy lejos y quizá tener un gran resultado aquí".

Con información de Reuters