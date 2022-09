Lo sancionaron por arreglar partidos, volvió y ganó su primer Challenger tras el retorno: la historia de Nicolás Kicker

El partido se dio en la cancha principal del club de Villa María, en Córdoba, que lució un lleno total para la definición del certamen. Lo habían suspendido por 32 semanas por "arreglar partidos" en 2015.

El jugador de 30 años, Nicolás Kicker, se consagró campeón en el Challenger de Villa María tras ganarle en la final a su compatriota, el también argentino, Mariano Navone. Lo hizo 7-5 y 6-3, de esta forma volvió a conquistar un título en la categoría y regresar al Top 200 del ranking de la ATP. Es el primer campeonato que obtiene luego de haber regresado al circuito tras cumplir una suspensión por haber sido encontrado culpable de arreglar partidos.

El partido se dio en la cancha principal del club de Villa María, en Córdoba, que lució un lleno total para la definición del certamen. El torneo, que fue organizado por la Asociación Argentina de Tenis, quedó de esta forma para el jugador porteño de 30 años. Este fue el quinto de los seis Challengers que se juegan en el país en este 2022. Además, en el último trimestre de la temporada se jugarán diez torneos ITF, cinco de mujeres y cinco de varones.

Con este resultado Kicker saltará del puesto 234 al 183 del ranking de la ATP, su mejor posición desde su regresó a las canchas, y sumó el Challenger número 18 para el tenis argentino en este 2022. Vale decir que, Argentina es el país que más títulos ganó en esta categoría. Por su parte, Navone -el finalista- también se mostró conforme porque gracias a "esta semana me cambia todo para el futuro porque entro a la qualy de los Grand Slams”.

En efecto, el oriundo de 9 de Julio estaba fuera del top 500 hace apenas tres meses, y luego de alcanzar tres finales del ATP Challenger Tour en el país, desde este lunes ocupará el puesto 265.

La sanción a Nicolás Kicker

Nicolás Kicker había sido acusado -y encontrado culpable- de dejarse perder un partido en primera ronda en el Challenger de Barranquilla en septiembre de 2015. En aquel entonces, Kicker estaba en el puesto 171 del ranking y, según se supo después, la "Unidad de Integridad" con la que es conocida la unidad que investiga este tipo de acciones en el ATP Tour descubrieron qu también fue responsable de arreglar el resultado de un partido en el Challenger de Pádova, Italia.

Más allá de las investigaciones, fue el propio Kicker quien aceptó la situación y sostuvo que lo hizo por la constante presión de los apostadores que le pedían que "hiciera ciertas cosas" durante el partido que lo incomodaban. Kicker, además, contó que su actitud "fue terrible porque tenía que tirar la pelota afuera a propósito. Mi actitud no era con la que yo jugaba naturalmente. Miraba en todo momento al árbitro para ver si sospechaba, fue horrible, la pasé muy mal”.

En la misma entrevista reveló que, en el momento que aceptó amañar el partido, "no quería depender" de sus padres y recordó: "La primera vez que esta persona me contactó, se me acercó via facebook, diciéndome que me quería patrocinar, pagarme al mes, darme un coche, y ayudarme en general. Pero después me dijo que eran un grupo de apostadores para amañar un partido. En ese momento no confíe pero en otro posterior, era más vulnerable y decidí aceptar".