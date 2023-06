La ex número uno del tenis femenino mundial Wozniacki anuncia su regreso

Caroline Wozniacki, ex número uno del tenis femenino mundial, dijo el jueves que está lista para volver al circuito tras haberse retirado del deporte en 2020 para formar una familia.

La jugadora danesa pasó 71 semanas en la cima del ranking mundial y consiguió 30 títulos individuales, incluyendo una corona de Grand Slam en el Abierto de Australia en 2018.

Anunció su retirada antes del Abierto de Australia de 2020, a los 29 años, diciendo que quería formar una familia con su marido, el exjugador de la NBA David Lee. Desde entonces ha tenido una hija, Olivia, y un hijo, James.

"Durante estos últimos tres años alejada del deporte he podido recuperar el tiempo perdido con mi familia, me he convertido en madre y ahora tengo dos hijos preciosos por los que estoy muy agradecida", escribió en Twitter.

"Pero todavía tengo metas que quiero cumplir. Quiero mostrar a mis hijos que puedes ir a por tus sueños sin importar tu edad o rol", agregó. "Hemos decidido como familia que es el momento. Voy a volver a jugar y ¡no puedo esperar!".

Wozniacki dijo que primero jugará en el Abierto de Canadá en Montreal en agosto "para volver a la rutina" antes de apuntar al Abierto de Estados Unidos, mientras que su objetivo a largo plazo son los Juegos Olímpicos de 2024 en París.

Wozniacki, que cumplirá 33 años el mes que viene, dijo que se sentía inspirada por Serena Williams, 23 veces campeona de Grand Slam, después de que la estadounidense regresó al deporte tras el nacimiento de su hija Olympia.

Con información de Reuters