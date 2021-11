ITF dice que seguridad de tenistas es la máxima prioridad en medio de preocupación por china Peng

La Federación Internacional de Tenis (ITF, por su sigla en inglés) dijo el jueves que está comprometida con la seguridad de los jugadores y apoya que se investigue el paradero de la china Peng Shuai.

Peng, de 35 años, no ha sido vista ni se ha sabido de ella públicamente desde que dijo en las redes sociales que el ex viceprimer ministro de China Zhang Gaoli la obligó a mantener relaciones sexuales y que luego tuvieron una relación consentida. Su mensaje fue borrado media hora después.

"La seguridad de los jugadores es siempre nuestra máxima prioridad y apoyamos una investigación completa y transparente sobre este asunto", dijo la ITF en un comunicado enviado a Reuters.

El presidente del circuito femenino Steve Simon, expresó sus dudas sobre un correo electrónico que la WTA recibió el miércoles en el que Peng negaba las acusaciones de agresión sexual.

El correo electrónico, publicado por el medio de comunicación estatal chino CGTN, citaba a Peng diciendo: "No he desaparecido, ni estoy insegura. Sólo he estado descansando en casa y todo está bien".

Simon dijo que le costaba creer que Peng hubiera escrito ella misma el correo electrónico.

"La declaración publicada hoy por los medios de comunicación estatales chinos en relación con Peng Shuai no hace más que aumentar mi preocupación por su seguridad y paradero", dijo en un comunicado.

"La WTA y el resto del mundo necesitan pruebas independientes y verificables de que está a salvo. He intentado en repetidas ocasiones ponerme en contacto con ella a través de numerosas formas de comunicación, sin éxito".

Las demandas de Simon fueron respaldadas por la organización de derechos humanos Amnistía Internacional, que dijo que China debe demostrar que la jugadora está a salvo.

"La supuesta declaración de Peng de que 'todo está bien' no debe tomarse al pie de la letra, ya que los medios de comunicación estatales de China tienen un historial de declaraciones forzadas de personas bajo coacción o simplemente fabricadas", ha declarado la investigadora de Amnistía sobre China, Doriane Lau.

Reuters se puso en contacto con la Asociación China de Tenis, así como con el Comité Olímpico Internacional, pero no recibió inmediatamente una respuesta.

Con información de Reuters