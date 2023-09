Gauff: La resistencia mental, clave en el Abierto de EEUU

Coco Gauff se convirtió el martes en la primera adolescente estadounidense en alcanzar las semifinales del Abierto de Estados Unidos desde Serena Williams en 2001. La tenista atribuyó a su "resistencia mental" el haber dado un paso más hacia su primer título de Grand Slam.

Gauff llegó a Nueva York tras haber jugado mucho al tenis en el último mes, en el que levantó los títulos de Washington y Cincinnati y alcanzó los cuartos de final en Montreal, pero no ha dado muestras de bajar el ritmo.

"Creo que hacerlo bien en esos torneos me ha dado resistencia mental. Siempre he tenido resistencia física, pero también mental", declaró Gauff, sexta cabeza de serie, a la prensa.

"Ahora mismo me siento emocionalmente fresca, lo que creo que era un problema en el pasado en los Grand Slams, donde me sentía emocionalmente agotado. Obviamente, estoy fresca física y emocionalmente, y creo que eso es fruto de la experiencia."

Gauff, de 19 años, avanzó a las semifinales con una contundente victoria por 6-0 y 6-2 sobre la letona Jelena Ostapenko, 20ª cabeza de serie, en el estadio Arthur Ashe, igualando así la mejor racha de victorias de su carrera, 10 partidos consecutivos.

Gauff se mostró muy fresca ante Ostapenko, que venció a la número uno del mundo y defensora del título, Iga Swiatek, en cuarta ronda, y cazó todas las pelotas que le enviaron para llevarse el primer parcial en 20 minutos antes de cerrar el partido en 68 minutos y alcanzar su primera semifinal del Abierto de Estados Unidos.

"Hoy ha sido el mejor partido que he jugado, sin duda. Aunque no era como a mí me gusta jugar, contra ella es muy difícil ser la agresora a veces", dijo Gauff.

"Así que creo que la toma de decisiones que estoy realizando es probablemente la mejor que he tenido, y me siento realmente segura en todos mis golpes."

Gauff, que ahora está a dos victorias de levantar el título más importante de su carrera, también sintió que se estaba beneficiando de una nueva perspectiva de la vida que le ha ayudado a sobrellevar la presión de ser una de las mayores esperanzas tenísticas de Estados Unidos.

En lugar de centrarse en esa presión implacable, Gauff se ha permitido por fin disfrutar de cada momento que pasa en la pista sin dar nada por sentado.

"Hay gente que lucha por alimentar a sus familias, gente que no sabe de dónde va a salir su próxima comida, gente que tiene que pagar sus facturas. Eso es presión real, eso es penuria real, eso es la vida real", dijo Gauff.

"Sé que hay millones de personas que probablemente querrían estar en esta posición en la que yo estoy ahora, así que en lugar de decir por qué esto, por qué lo otro, debería decir, ¿por qué no yo? ¿Por qué no disfruto de esto? Tengo que hacerlo."

"Así que me dije, debería disfrutar de esto. Me estoy divirtiendo mucho haciéndolo. No debería pensar en los resultados. Estoy viviendo una vida afortunada y me siento bendecida. No quiero darlo por sentado."

Con información de Reuters